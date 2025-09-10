Romeins olielampje na 1800 jaar nog helemaal heel gevonden: 'Een topstuk'

In Cuijk schrijven archeologen geschiedenis. Op het oude Nutriciaterrein blijkt het grootste Romeinse grafveld van Brabant te liggen. Al ruim zeventig graven werden blootgelegd en daarin lagen veel bijzondere vondsten. "De verwachtingen waren hoog, maar zelfs die zijn overtroffen", zegt Johan van Kampen, gemeentelijk archeoloog van Land van Cuijk.

De opgravingen zijn nog maar net begonnen, maar nu al staat vast dat het grafveld veel groter is dan gedacht. “We onderzoeken nu een terrein van 1,6 hectare, maar dat is waarschijnlijk nog geen kwart van het geheel”, vertelt gemeentelijk archeoloog Johan van Kampen. “We schatten dat het grafveld in totaal wel 5,5 tot 6 hectare groot kan zijn.” Voor de archeologen is het oude Romeinse grafveld een van de mooiste klussen ooit. "Normaal vind je vaak scherven, maar hier zijn de vondsten vaak nog bijna helemaal heel. Dat komt doordat de spullen die hier in de graven liggen vaak een eerbetoon zijn die mensen meekregen", legt de archeoloog uit. "Vervolgens werd er meteen een laag zand overheen gedaan. De verwachtingen waren hoog, want we wisten dat dit een bijzondere plek was. Maar die verwachtingen zijn overtroffen."

Archeologen druk aan het werk in Cuijk (foto: Tom Berkers).

Tussen de vondsten zitten munten, complete vazen en andere sierstukken. Al zijn alle archeologen eensgezind over het topstuk. “Dat is het olielampje. Die komt uit de tweede eeuw na Christus en is nog helemaal heel. Het is bovendien mooi versierd en dat maakt het echt een topstuk." Het olielampje moest letterlijk en figuurlijk licht brengen in de duisternis. "Het lampje werd symbolisch in het graf meegegeven, zodat men in de reis naar het hiernamaals een lichtje had."

Het bijzondere olielampje (foto: Tom Berkers).

Alle gevonden spullen komen uit de Romeinse tijd, weet de archeoloog. "We kunnen zeggen dat dit uit de Romeinse tijd komt, vanwege onder meer de kleur en vorm. Hierdoor weten we ook dat een groot deel van de spullen werd geïmporteerd en uit het buitenland komt." Het grafveld maakte onderdeel uit van het Romeinse Ceuclum. "Dat was de Romeinse nederzetting die hier toen lag. Door de hoeveelheid en aard van het materiaal dat we in de graven vinden, kunnen we ook te weten komen hoe de welvaart was van de mensen die hier leefden."

Andere vondsten in Cuijk (foto: Tom Berkers).