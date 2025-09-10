Huisarts en apotheek sluiten deuren na telefonische bedreiging

Het was flink schrikken woensdagmiddag voor medewerkers van de apotheek aan de Acaciastraat in Breda. Een man belde aan het begin van de middag boos naar zijn huisarts en dreigde met een pistool naar de apotheek te komen. De huisartsenpraktijk en de apotheek sloten na de dreiging direct de deuren. De politie kwam met veel auto's en agenten met kogelwerende vesten op de melding af.

Agenten stonden woensdagmiddag rond de winkelstraat in Breda, waar de apotheek ligt, met kogelwerende vesten opgesteld om de boel in de gaten te houden. "De huisartsenpraktijk belde dat de man naar onze apotheek wilde komen met een pistool", vertelt apotheker Oukhadda.

Medewerkers van de apotheek moesten verplicht binnen blijven en hingen een briefje op de deur dat ze gesloten waren 'wegens omstandigheden'. "Mijn collega's die voor aan het werk waren, moesten naar achteren komen en er bleven agenten bij ons binnen", vertelt de apotheker.

De apotheek is uiteindelijk zo'n anderhalf uur dicht geweest, maar de gewapende man liet zich niet zien. De politie had intussen een vermoeden wie er achter de dreiging zat en ging het huis van de man aan de Ahornstraat in de stad. Agenten troffen de man niet thuis, ook vonden ze in het huis geen vuurwapens of explosieven. "Deze persoon is bekend bij ons en vertoont vaker verward gedrag", vertelt een politiewoordvoerder.

Aan het einde van de middag was de man nog altijd niet gevonden. De apotheek mocht na anderhalf uur weer open: het gevaar was volgens de politie geweken. "We moeten de mensen verder helpen en kunnen niet gesloten blijven", zegt de apotheker. "Maar het is niet zo'n geruststelling dat hij nog niet is gepakt."