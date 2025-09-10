Kippen gedumpt op bankje, vier kippen overleden

Twee agenten van de politie in Valkenswaard keken dinsdagavond vreemd op toen ze twintig kippen op stok dachten te zien zitten in het buitengebied van Borkel en Schaft. Toen zij dichterbij kwamen, bleek de vork anders in de steel te zitten. Vier kippen lagen dood op de parkeerplaats en zij bleken gedumpt te zijn.

De agenten waren bezig met een surveillanceronde in Borkel en Schaft toen zij een mooi tafereel dachten te zien. Het leek alsof ze ruim twintig kippen op stok zagen zitten. Toen de agenten verder doorreden, zagen zij plotseling vier kippen dood op de parkeerplaats liggen. De andere kippen bleken niet op stok te zitten, maar op een bankje van een picknicktafel.

De politie startte een onderzoek en schakelde hierbij de hulp in van Dieren Opvangcentrum-Zuid. De kippen blijken uit België te komen en op de parkeerplaats te zijn gedumpt. Het opvangcentrum heeft voor de nog levende kippen onderdak geregeld.