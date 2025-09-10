Apengeluiden naar Willem II-spits Bamba: verdachte geïdentificeerd

De man die ervan wordt verdacht Willem II-aanvaller Samuel Bamba racistisch te hebben bejegend, is door voetbalclub SC Cambuur geïdentificeerd. Bij de wedstrijd SC Cambuur en Willem II werden er vanaf de tribune in Leeuwarden zondag apengeluiden gemaakt toen Bamba werd gewisseld. De verdachte zal worden voorgeleid aan de gedragscommissie, zo heeft de SC Cambuur woensdag bekendgemaakt.

Toen de 21-jarige Bamba, een Duitse voetballer met Congolese roots, tijdens het eerstedivisieduel in Leeuwarden een kwartier voor tijd werd gewisseld, maakten aanhangers van de thuisclub apengeluiden.

De aanvaller deed onmiddellijk na het het incident zijn beklag bij Cambuur-trainer Henk de Jong, die later voor de ESPN-camera verontwaardigd reageerde op het gedrag de Friese supporters. "Dit is niet wat we bij Cambuur willen. Wij keuren dit ten zeerste af."

'Teleurgesteld'

Bamba kwam later op de avond op Instagram terug op het voorval. "Ik ben teleurgesteld en boos dat ik na mijn allereerste wedstrijd voor Willem II al over zoiets moet praten. Misschien moet je niet naar een stadion gaan, maar naar een dierentuin, als je tegen 'apen' wil praten."

De vakbond van betaald voetbalspelers pleitte er na het incident voor dat clubs en supporters zwaarder en sneller bestraft moeten worden bij racistische incidenten.