Straaljagers halen drones neer en bekende puppy's: dit gebeurde er vandaag

Van straaljagers die boven het Poolse luchtruim drones uit Rusland neerschoten tot ophef over het maaien van sloten en beken. Dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Nederlandse F-35's van vliegbasis Volkel hebben voor het eerst in de NAVO-geschiedenis vijandelijke drones uitgeschakeld boven Polen. De straaljagers schoten Iraanse Shahed-drones neer die door Rusland waren gelanceerd. Een tankvliegtuig van vliegbasis Eindhoven assisteerde bij de operatie. Hier lees je het hele verhaal.

Hondenfokster Marian Velsma uit Best kreeg onverwacht bezoek van de familie van Gert Verhulst, bekend van Samson& Gert. Ze kochten een dwergschnauzer puppy genaamd Billie, die nu te zien is in hun populaire reality tv-programma 'De Verhulstjes'. Lees hier haar verhaal.

Waterschap Brabantse Delta uit kritiek op nieuwe landelijke maairegels voor sloten en beken. Het verbod op klepelmaaien zorgt voor problemen met grover maaisel dat terugzakt in het water. Deze week volgt overleg met de Unie van Waterschappen. Hier lees je meer.

Brabant kampte woensdagochtend met dichte mist waarbij het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter was. Automobilisten werd geadviseerd hun snelheid te halveren. Hier lees je het terug.

In Waalre worden woensdagavond 2146 Brabantse militairen en verzetsmensen herdacht die sinds de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Minister Brekelmans en nabestaanden houden toespraken tijdens de ceremonie. Lees hier verder: