'Doe het niet', had Frank Lammers tegen zijn AH-concullega willen zeggen

De komst van Jeroen van Koningsbrugge als concullega bij Albert Heijn kwam als een verrassing voor Frank Lammers, sinds jaren hét gezicht van Jumbo. "Had hij me gebeld, dan had ik hem gezegd: doe het niet", zegt hij in de podcast Ni Na Lammers Luisteren.

"Nou moeten wij weer keihard aan de bak. Hij is natuurlijk heel grappig, dus dat wordt aanpoten”, licht hij zijn ongevraagde advies met een kwinkslag toe. Volgens Lammers hebben de twee elkaar niet gesproken. “Nee, niet gebeld, ook niet geappt, maar Jeroen redt zich prima.”

Toch voelt hij de gezonde strijd wel. "Je wil altijd de leukste, de grappigste en de langst lopende reclame hebben. Dus ja, ik stond er vanochtend wel met extra energie. Competition is up. Jeroen, eat your heart out.”

Brabantse gezelligheid in de supermarkt

Podcastmaker Nina van den Broek vraagt zich af waarom reclamebureaus toch zo vaak voor Brabanders kiezen. Maar dat is volgens Lammers heel simpel: “Wij zijn gewoon kei-grappig.”



Het hele gesprek hoor je in de nieuwe aflevering van de podcast Ni Na Lammers luisteren: