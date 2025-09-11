Hier mag je bij je ouders in de tuin wonen als je geen huis kunt vinden

Je zoon en zijn vriendin in de schuur in je achtertuin laten wonen: het lijkt een droom in deze oververhitte woningmarkt, maar in Helmond is het binnenkort werkelijkheid. De gemeente staat vanaf 22 september toe dat maximaal twee mensen in een bijgebouw van een koophuis wonen. Daarmee wil de gemeente een tussenoplossing bieden in deze tijd van woningnood.

In veel gemeenten kun je als huizenbezitter al wel een vergunning krijgen voor een mantelzorgwoning, waar iemand woont die zorg ontvangt of verleent. Voor deze nieuwe regeling moeten inwoners van Helmond ook een vergunning aanvragen. Dat kan per 22 september. Op deze manier wil de gemeente mensen helpen die door het tekort aan woningen (nog) geen eigen huis kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen zonder zorgvraag, volwassen kinderen die nog thuis wonen of alleenstaanden die moeilijk een huis kunnen vinden. Zij kunnen binnenkort als tussenoplossing in een bijgebouw van een koophuis wonen.

Volgens wethouder Gaby van den Waardenburg draagt de nieuwe aanpak van de gemeente bij aan het oplossen van het woningtekort. “Het is een praktische, flexibele manier om het woningtekort aan te pakken én generaties dichter bij elkaar te brengen", zegt ze. Vergunning nodig

Een vergunning aanvragen is noodzakelijk omdat de gemeente zo wil beoordelen of een buurt leefbaar blijft. Daarnaast mag een bijgebouw niet meer dan tien jaar bewoond worden, met een mogelijke verlenging van vijf jaar. En bij een verandering van het aantal bewoners moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Helmond loopt met haar plannen vooruit op een nieuwe wet van demissionair minister Keijzer van Volkshuisvesting, de nieuwe wet Regie Volkshuisvesting. Deze moet het makkelijker maken om een kleine woning op eigen grond te bouwen voor een kind of ouder. Die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wet binnenkort. De gemeente Helmond is niet de enige met dit soort plannen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Bergeijk al langer beleid dat het mogelijk maakt om een tijdelijk huis in de tuin te zetten voor starters. In de gemeente Land van Cuijk kan je sinds 2024 gaan samenwonen op hetzelfde perceel. Er hoeft van de gemeente niet eens een familierelatie te zijn. Een familierelatie moet er wel zijn in de gemeente Loon op Zand. Zo wil de gemeente eventuele overlast voorkomen.

Ook zijn er in helmond bepaalde 'kruimelgevallen' waarbij er zonder vergunning een bijgebouw gebouwd mag worden. Zo'n plan moet ook gemeld worden bij de gemeente, maar dat is makkelijker en sneller dan het aanvragen van een vergunning. Deze 'kruimelgevallen' gaan vaak over het installeren van bijvoorbeeld dakkapellen en antenne-installaties, maar er zijn ook bepaalde bijgebouwen die binnen deze uitzonderingen passen. Eerder dit jaar versoepelde Helmond ook al de regels voor hospitaverhuur en kavelsplitsing, waardoor nog meer mogelijkheden ontstaan voor passende woonruimte in een krappe huizenmarkt.