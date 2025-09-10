Crimineel Jan B. ontkent betrokkenheid bij soevereinen: 'Geen terrorist'
De politie deed op 11 juni van dit jaar een inval in het huis van wapenhandelaar Jan B. in Hulten. Op die dag werden er bij meerdere invallen in Nederland in totaal acht mensen gearresteerd. De politie vond wapens, munitie, verdovende middelen, mogelijke explosieven en mogelijk gevaarlijke stoffen.
Ook bij Jan B. zijn wapens gevonden. Hij is een bekende van politie en justitie. Eerder kreeg hij bijna zes jaar cel voor de handel in wapens. De advocaat van B. erkent woensdag dat hij bekend staat als wapenhandelaar. "Hij is geen soeverein, geen terrorist en absoluut geen deelnemer aan welke groep dan ook", zei hij.
Winstoogmerk
Volgens zijn advocaat wist B. niet van het gedachtegoed van zijn medeverdachte toen hij het wapen in februari aan hem leverde.
B. verkocht het wapen aan ex-advocaat Arno van K. De voormalig advocaat zou tijdens een opgenomen gesprek in de auto met twee medeverdachten hebben gesproken over het plaatsen van een bom bij het CJIB of bij burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden.
Demonstratie Vught
Van K. zit vast in Vught. In augustus demonstreerden daar zo'n vijfhonderd mensen voor zijn vrijlating. De advocaat is eerder al drie keer berispt, onder meer omdat hij de gedragsregels van de advocatuur had overschreden. Hij is uiteindelijk geschrapt als raadsman. Hij was ook bestuurslid van een organisatie die desinformatie over coronavaccinaties verspreidde.
Ook Van K. ontkende woensdag stellig dat hij iets met de groep soevereinen te maken had. Hij noemde zijn uitspraken in de auto 'een beetje dom'.
De arrestaties werden gedaan in een onderzoek naar een groep soevereinen. Zij wilden vermoedelijk terroristische aanslagen plegen op ambtenaren of overheidsinstanties rond de NAVO-top in Den Haag. Dat bleek vandaag op de eerste voorbereidende zitting van de zaak in de rechtbank in Leeuwarden.
Samen met Jan B. stonden er woensdag vier verdachten voor de rechter. Zij blijven tijdens het proces vastzitten, besloot de rechter woensdag. Drie andere verdachten zijn vrij en komen op een later moment voor de rechter.