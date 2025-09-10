Crimineel Jan B. ontkent betrokkenheid bij soevereinen: 'Geen terrorist'

Topcrimineel Jan B. (74) uit Hulten ontkent woensdag dat hij onderdeel is van een groep soevereinen die terroristische aanslagen wilde plegen. Volgens zijn advocaat zou B. een wapen hebben geleverd om winst te maken en niet uit terroristisch oogmerk. "Hij is een voorbeeld van de eeuwige einzelgänger", vertelde de advocaat tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak.

De politie deed op 11 juni van dit jaar een inval in het huis van wapenhandelaar Jan B. in Hulten. Op die dag werden er bij meerdere invallen in Nederland in totaal acht mensen gearresteerd. De politie vond wapens, munitie, verdovende middelen, mogelijke explosieven en mogelijk gevaarlijke stoffen. Ook bij Jan B. zijn wapens gevonden. Hij is een bekende van politie en justitie. Eerder kreeg hij bijna zes jaar cel voor de handel in wapens. De advocaat van B. erkent woensdag dat hij bekend staat als wapenhandelaar. "Hij is geen soeverein, geen terrorist en absoluut geen deelnemer aan welke groep dan ook", zei hij. Winstoogmerk

Volgens zijn advocaat wist B. niet van het gedachtegoed van zijn medeverdachte toen hij het wapen in februari aan hem leverde.