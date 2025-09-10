Overvallen en mishandeld na seksdate, daders waren uit op 'doekoe'

In 2023 wordt een man uit Dongen belaagd in zijn eigen huis. Hij dacht via homo-datingapp Grindr een date te hebben, maar wordt thuis overrompeld door twee mannen die hem met pepperspray te lijf gaan. Woensdagmiddag staan in totaal vier jongemannen terecht voor een reeks mishandelingen en afpersingen van homoseksuele mannen, waaronder die in Dongen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist tot acht jaar cel voor de reeks berovingen.

“Ik dook ineen en ben heel hard gaan gillen. Ik dacht: ik moet aandacht trekken.” Uiteindelijk lukt het John de voordeur dicht te duwen. De twee verdachten, van wie er één zich voordeed als de 19-jarige Quinten op Grindr, slaan op de vlucht. Ze gaan zonder buit weg.

Ze besluiten af te spreken. Aanvankelijk denkt John dat zijn date koudwatervrees heeft: de jongen reageert een tijd niet en zegt dat hij vertraging heeft. Tot plots de bel gaat. John doet open en wordt vrijwel direct belaagd met pepperspray en een klap in zijn gezicht. Twee onbekende mannen stormen zijn hal binnen.

Het is een zondagavond in 2023 als de 55-jarige John uit Dongen via Grindr een berichtje krijgt. “Het was een jongen uit de regio”, vertelde hij destijds tegen Omroep Brabant. “Ik had hem nooit eerder gesproken, maar voor ik het wist waren we anderhalf uur aan het chatten.”

Naakt vastgebonden

Het blijkt geen eenmalige actie. Al twee maanden eerder sloegen vier verdachten toe bij een woning in Venlo, zo schrijft regionale omroep L1. Ook daar doet het slachtoffer de deur open in de veronderstelling dat er een afspraak is. Even denkt het slachtoffer dat het wellicht om een trio gaat bij het zien van de tweede verdachten, het blijkt een hinderlaag. Deze keer wél met buit.

Het Venlose slachtoffer wordt bedreigd met een betonschaar, moet zich uitkleden, op bed gaan liggen en wordt met ducttape vastgebonden. Pas nadat hij de volgende ochtend meer dan 40.000 euro aan cryptovaluta overmaakt, vertrekken de jonge overvallers.

Op vakantie met de buit

De verdachten, tussen de 22 en 24 jaar oud, lokken meerdere homoseksuele mannen in de val. Tijdens de zitting woensdagmiddag nemen ze deels verantwoordelijkheid voor hun daden, maar veel blijft onduidelijk. Ze stellen dat het puur om geld ging, omdat ze in de schulden zaten.

John uit Dongen voelde zich na de aanval verraden: "Als je op zo'n site gaat om mensen aan te vallen, dan ben je echt ziek", zegt hij. "Als je dit doet met als doel iemand in elkaar te slaan omdat-ie homo is, wat bezielt je?!"

Toch ontkennen de verdachten tijdens de zitting dat de geaardheid van de slachtoffers een rol speelde: “We hadden het niet specifiek gemunt op homoseksuele mannen”, zegt een van hen. “Het was geen homohaat, maar misschien dat ze wel sneller iemand thuis uitnodigen.” Volgens hen was het een impulsief plan.

Ook uit de chatberichten tussen de mannen blijkt dat het een choatisch plan was. “We moeten wel een bank hebben waar we die doekoe (geld, red.) van die viespeuken kunnen zetten.” Uiteindelijk houden ze per persoon 10.000 euro over aan een reeks overvallen en gaan ze van het geld op vakantie naar Spanje. Kort daarna worden ze opgepakt.

Acht jaar cel

Het Openbaar Ministerie eist de hoogste straf, acht jaar cel, voor de 24-jarige Venlonaar die zich bij alle mishandelingen voordeed als ‘lokaas’ op de datingapp. Tegen drie andere verdachten wordt zeven, vier en drie jaar geëist.

Een van de Limburgse slachtoffers was pas 18 jaar toen hij werd overvallen.