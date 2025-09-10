F-35's uit Volkel in actie: minister bezorgd bij Brabantse herdenking

Bij de herdenking van Brabantse militairen en verzetsmensen in Waalre woensdagavond stond demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans ook stil bij de spanningen in het Europa van nu. De minister uit Oisterwijk vertelt aan Omroep Brabant dat hij de Russische drones die dinsdagnacht het Poolse luchtruim binnenvlogen 'zorgwekkend' vindt. Een herdenking als woensdag laat volgens hem zien dat we onze vrijheid actief moeten verdedigen.

Brekelmans, die opgroeide in Kaatsheuvel en in Oisterwijk woont, gaf woensdagavond een indringende toespraak tijdens de 81ste herdenking van Brabantse Gesneuvelden in Waalre.

"Belang van vrijheid actief verdedigen."

"Wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, is het waard om te herinneren, maar er is ook veel verband met deze tijd", vertelde de minister na afloop aan Omroep Brabant. "Het laat het belang zien dat we onze vrijheid actief moeten verdedigen."

Dat is dinsdagnacht gebeurd toen F-35's van de vliegbasis in Volkel in moesten grijpen in Polen. De straaljagers wisten Russische drones die het Poolse luchtruim binnen waren gedrongen, te onderscheppen. Ook een tankvliegtuig van vliegbasis Eindhoven moest assisteren. Het was een korte nacht voor de demissionair minister van Defensie. "Maar toestemming van mij voordat de straaljagers ingezet worden is niet nodig. Zij hebben direct gehandeld en ik ben later op de hoogte gebracht", zegt hij.

"Negentien schendingen van het luchtruim is zorgwekkend."

Ondanks dat de drones zijn neergehaald, is de minister er niet gerust op. "We hebben vaker te maken gehad met Russische drones in het NAVO grondgebied, maar dat zijn er dan één of twee. Negentien schendingen van het luchtruim zoals dinsdag is zorgwekkend", zegt hij. Het roept de vraag op voor hoe lang we in Brabant nog in vrede kunnen herdenken. "Ik zeg altijd: we leven niet in oorlog, maar ook niet in vrede. We zitten in een grijs gebied daartussen", zegt Brekelmans Zo doelt hij op eerdere digitale aanvallen door Russische groepen bij bijvoorbeeld gemeentes en provincies. "De NAVO is het schild voor onze veiligheid, maar het zorgt er ook voor dat we direct betrokken zijn als er zoiets gebeurd als in Polen."