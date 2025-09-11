Grote lekkage in België zorgt voor gaslucht: 'Niet gevaarlijk'

Veel Brabanders zijn donderdagochtend wakker geworden met een NL-Alert. Door de lekkage van een geurstof in het Belgische Tessenderloo-Ham (ruim 30 kilometer van de grens) kan er gaslucht worden geroken in een groot deel van de omgeving rondom Eindhoven. De lucht is volgens de Veiligheidsregio niet gevaarlijk.

Belgische media melden dat de lekkage is bij Tessenderloo Chemie. Er is geen sprake van een gaslekkage, maar van een lek van een stof die zorgt voor een gaslucht. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een geurstof die vroeger werd gebruikt om aardgas een geur te geven en daarom ruikt het in de omgeving naar gas.

Vanwege het grote aantal meldingen dat binnen is gekomen bij de meldkamer is er besloten om rond kwart voor zeven in de ochtend een NL-Alert te verzenden. Dit is gedaan om ervoor te kunnen zorgen dat daadwerkelijke incidenten kunnen worden opgepakt. "De meldkamer werd overspoeld door belletjes. We wilden eerst een NL-Alert versturen naar slechts een deel van de regio, omdat anders iedereen wakker gemaakt zou gaan worden. We kregen alleen zoveel meldingen binnen dat we hebben besloten om de NL-Alert zo snel mogelijk te versturen", laat de Veiligheidsregio weten.

De geuroverlast zal langere tijd gaan duren. De verwachting is zeker tot 09.00 uur. Van de Akker benadrukt dat het om een lage concentratie van de geurstof gaat en deze niet schadelijk is. "Als u hier last van heeft, sluit dan ramen en deuren en zet de ventilatie uit."

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost meldt dat de geur in heel Oost-Brabant kan worden geroken, maar ook bij de veiligheidsregio Brabant-Noord zijn volgens hem al meldingen binnengekomen. Hij denkt dat de geur in een groot deel van het zuiden van Nederland waargenomen kan worden. "We begonnen vanochtend met een melding in Luyksgestel. Uiteindelijk is bijna heel zuid Nederland erbij betrokken. Dat geeft de omvang goed aan."

Site overbelast

De site van Brabant alert ligt sinds het verzenden van NL-Alert plat. Hoe dat kan weet Van de Akker donderdagochtend nog niet. "We zijn al heel lang bezig met het implementeren van Brabant Alert en het is nog steeds niet waar we het willen hebben. We zitten nog in de leercurve. Dit is een veldtest waaruit aandachtspunten zullen komen."