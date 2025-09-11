Veel Brabanders wakker door NL-Alert, lek in België zorgt voor gaslucht

Veel Brabanders zijn donderdagochtend wakker geworden met een NL-Alert. Door de lekkage van een geurstof in het Belgische Tessenderloo-Ham (ruim 30 kilometer van de grens) kan er gaslucht worden geroken in een groot gebied rond Eindhoven. De lucht is volgens de Veiligheidsregio niet gevaarlijk.

Belgische media melden dat de lekkage was bij Tessenderloo Chemie. Er is geen sprake van een gaslekkage, maar van een lekkende stof die zorgt voor een gaslucht. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een geurstof die vroeger werd gebruikt om aardgas een geur te geven en daarom ruikt het in de omgeving naar gas. "Het lek is gedicht, maar de stof die is vrijgekomen zorgt voor een wolk en die trekt met de wind mee over Nederland", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio uit op Omroep Brabant-radio in het porgramma KEIgoedemorgen!

'Meldkamer overspoeld door belletjes' Vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkwam bij de meldkamer is er besloten om rond kwart voor zeven in de ochtend een NL-Alert uit te doen. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat daadwerkelijke incidenten konden worden opgepakt. "We wilden eerst een NL-Alert versturen naar slechts een deel van de regio, omdat anders iedereen wakker gemaakt zou worden. Maar toen de meldkamer werd overspoeld door belletjes hebben we besloten om de waarschuwing meteen breed te versturen."

De geuroverlast zal langere tijd gaan duren. De verwachting was zeker tot negen uur donderdagochtend. De Veiligheidsregio benadrukt dat het om een lage concentratie van de geurstof gaat en dat deze niet schadelijk is. "Als u hier last van heeft, sluit dan ramen en deuren en zet de ventilatie uit."

Lucht ook te ruiken in Duitsland

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost meldt dat de geur in heel Oost-Brabant kan worden geroken, maar ook bij de veiligheidsregio Brabant-Noord zijn volgens hem donderdagochtend al meldingen binnengekomen. Hij denkt dat de geur in een groot deel van het zuiden van Nederland geroken kan worden. "We begonnen vanochtend met een melding in Luyksgestel. Uiteindelijk is bijna heel zuid-Nederland erbij betrokken. Dat geeft de omvang goed aan."

De wolk zal naar verwachting via Eindhoven over Uden richting Nijmegen gaan om uiteindelijk in Duitsland aan te komen. "Ook in Duitsland zullen mensen de geur waarschijnlijk nog waarnemen, want het is een stof die bij een hele lage hoeveelheid al goed te ruiken is."

Site overbelast

De site van Brabant Alert lag na het verzenden van de NL-Alert plat. Hoe dat kan weet de woordvoerder donderdagochtend nog niet. "We zijn al heel lang bezig met het implementeren van Brabant Alert en het is nog steeds niet waar we het willen hebben. We zitten nog in de leercurve. Dit is een veldtest waaruit aandachtspunten zullen komen."