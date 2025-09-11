Lange file op de A58 na ongeluk met motor

De A58 richting Tilburg is donderdagochtend deels dicht na een ongeluk met een motor. De rechterrijstrook is dicht, wat rond kwart voor negen voor bijna een uur vertraging zorgt. Het ongeval gebeurde tussen Bavel en Tilburg-Reeshof.

Eerder meldde Rijkswaterstaat dat de hele weg dicht was, maar dat bleek al snel niet het geval. De hulpdiensten zijn op de plek van het ongeluk, maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Verkeer richting Tilburg wordt via de af- en toerit langs het ongeval geleid. Omrijden vanaf knooppunt Sint Annabosch is het snelste alternatief, meldt Rijkswaterstaat.