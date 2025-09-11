Agent 'leent' fatbike en pakt zo jongen die hem bekogelt met vuurwerk

Wijkagent in Rosmalen Erik Bertrums werkte woensdag een avonddienst die hij niet snel zal vergeten. Terwijl hij in de wijk Hoven, een deel van de Groote Wielen, twee jongens met fatbikes controleerde, werd hij door een andere jongere van een afstand uitgescholden. Ook gooide deze jongen vuurwerk richting Bertrums. De agent aarzelde niet en sprong op de fatbike van een van de jongens die hij net had gecontroleerd. Met succes: na een korte achtervolging werd de jongen gepakt.

De wijkagent kreeg tijdens zijn dienst een melding van overlast in de Hoven, waarop hij een kijkje nam en de jongens met de fatbikes controleerde. De jongere die hem uitschold, stond op dat moment zo'n 25 à 30 meter verderop. "Lachend riep de jongen dat ik hem toch niet kon pakken", schrijft de wijkagent op Instagram.

En rennend zou dat inderdaad niet zijn gelukt. Maar met de fatbike van de jongen die hij net had gecontroleerd wel. Dus sprong Bertrums, nadat hij net op tijd kon wegduiken voor het vuurwerk dat naar hem werd gegooid, op die fiets.

Met dank aan de fatbike en de inmiddels door hem opgeroepen collega's, kon de jongen worden aangehouden voor poging tot zware mishandeling en belediging van een politieagent. Het gaat om een jongen van 15. Naast de straf die hem boven het hoofd hangt zal er volgens de wijkagent met Veilig Thuis gekeken worden naar passende hulpverlening voor hem en zijn gezin.

Volgens de wijkagent zorgen jongeren al een paar dagen voor onrust in de Rosmalense wijk. Huizen en auto's werden bekogeld met eieren en er werd vuurwerk afgestoken. De politie houdt het gebied daarom extra goed in de gaten.