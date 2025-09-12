Oud-trainers geloven in WK-goud voor Niels Laros: 'Zo’n groot talent'

Twintig jaar is hij pas, maar Niels Laros is vanaf zaterdag tijdens het WK atletiek in Tokio een belangrijke kandidaat voor goud op de 1500 meter en een hoge klassering op de 5000 meter. Bij zijn oude club ATV Scorpio in Oosterhout leven ze mee met het grootste Nederlandse atletiektalent. “Prachtig dat dat manneke dit kan brengen”, zegt zijn jeugdtrainer Ger Kuijsters.

Niels kwam als jongen van tien in de groep van Ger Kuijsters terecht. “Het was een rustige jongen die de opdrachten keurig uitvoerde. We deden de meerkamp, maar bij het hardlopen was zijn talent meteen duidelijk. Niet gek met zijn ouders Marcel en Sandra, die ook liepen en heel fanatiek waren. Maar dat hij een wereldtopper zou worden, had ik toen niet verwacht.” De tactiek van Niels was volgens Kuijsters vaak om aan het einde van een race naar voren te sprinten en weg te lopen van de concurrentie. “Eigenlijk zie je die tactiek nog steeds bij hem. Zijn laatste tweehonderd meter zijn formidabel.” Met de nodige spanning in het lijf gaat Kuijsters komende week het WK volgen, op televisie. “Het podium op de 1500 meter is realistisch en Niels kan zeker kampioen worden. Maar ook als hij niet wint, heeft hij sowieso zijn best gedaan. Vóór de Olympische Spelen van Parijs zei ik al dat hij ooit de olympische titel gaat pakken. Hij is zo’n groot talent en zijn beste jaren moeten nog komen. Niels is een uithangbord voor de atletiek.”

Na de groep van Kuijsters ging Niels binnen ATV Scorpio bij Henk Rams en Herman Vrijthof trainen. Rams kent het supertalent al sinds Niels heel klein was, een baby nog. “Zijn ouders liepen allebei bij Scorpio. Toen Niels en zijn broers Lars wat ouder waren, werden ze ook lid. Rustige jongens en hele goede atleten, waarbij Niels een tikkeltje beter was”, herinnert Rams zich. Al snel waren de broers zo goed dat ze ook met de senioren mee mochten lopen. In 2022 verhuisde Niels naar Sportcentrum Papendal om te gaan trainen met de nationale ploeg. “Wat hem zo succesvol maakt? Hij is altijd heel erg gefocust en leeft naar een wedstrijd toe", weet Rams. "Hij heeft zo’n goed instinct voor waar hij moet lopen. Dat zat er van nature al in en daar heeft hij nu veel profijt van. Op Papendal heeft hij zich verder ontwikkeld. Al hebben zijn prestaties op internationaal niveau me een beetje verrast.”

"Het WK is een ander verhaal, je moet een beetje geluk hebben."

Het zal Rams niet verbazen als zijn voormalig pupil in Tokio de rest van de wereldtop verslaat. “Hij heeft de afgelopen wedstrijden laten zien wat hij kan. Maar het WK is een ander verhaal, je moet met de series een beetje geluk hebben. Als je bijvoorbeeld een keer wordt aangetikt, is het voorbij. En je kunt altijd een keer ingesloten raken. Maar Niels is intelligent genoeg om zijn plek te vinden. We zullen met veel spanning kijken naar de 1500 en 5000 meter.” Zijn oude trainer denkt dat de prijzenkast in huize Laros in de toekomst flink gevuld gaat worden. “Niels heeft nog jaren om zich verder te ontwikkelen. Al werkt het bij topatleten altijd zo dat ze nú willen presteren. Ik geef hem een hele goede kans.”

Niels Laros tijdens de Brabantse kampioenschappen in 2017 (foto: Marcel Laros).

Voorzitter Jos Bleijlevens noemt Laros een perfect visitekaartje voor de vereniging. De atleet uit Oosterhout werd dit jaar benoemd tot erelid. “Het is niet dat hij in interviews roept dat hij vroeger bij Scorpio trainde, maar iedereen weet dat hij hier is begonnen. Of ons groeiende ledenaantal komt door het ‘Niels Laros-effect’ weet ik niet, maar het is ongetwijfeld positief voor ons. We zijn retetrots op Niels.”