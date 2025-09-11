Navigatie overslaan

Auto en tractor botsen op elkaar, vrouw naar ziekenhuis

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 10:35
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Een tractor en een auto zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op een kruising in Oijen. Een vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Wat de vrouw precies mankeert, is nog onduidelijk. De tractor botste tegen de zijkant van de auto op de kruising van de Parallelstraat en de Lutterweg.

Ook over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De auto raakte ernstig beschadigd. De tractor kon na de botsing verder rijden.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

