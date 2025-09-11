Willem II-speler Tirpan stopt met voetballen vanwege ziekte

Willem II-speler Mickaël Tirpan zet vanwege zijn ziekte een punt achter zijn carrière. Dat heeft de Tilburgse club donderdagochtend bekendgemaakt. De 31-jarige verdediger lijdt aan sarcoïdose, een zeldzame ziekte die ontstekingen kan veroorzaken in organen en weefsels.

Tirpan wil zich volledig focussen op zijn gezondheid. In december van vorig jaar kreeg hij plots fysieke klachten, zoals koorts en spierpijn. In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, halverwege maart, kon hij in de tweede helft plots niet meer verder. In mei keerde hij terug, maar sinds eind augustus ontbrak hij weer in de selectie.

'Niet langer haalbaar'

"De afgelopen maanden heeft Tirpan, samen met medische specialisten binnen en buiten de club, geprobeerd zijn medische situatie en zijn passie voor voetbal naast elkaar te laten bestaan. Uiteindelijk bleek dat helaas niet langer haalbaar", meldt de voetbalclub op zijn website. Tirpan zegt in een persoonlijke verklaring dat hij de club en supporters graag wil bedanken voor hun steun.

"Iedereen weet dat ik er alles aan heb gedaan om ondanks mijn medische situatie, topsport te kunnen bedrijven. Met pieken en dalen is dat, mede dankzij de steun van medische specialisten, ook gelukt. Maar mijn lichaam geeft aan dat het tijd is. In overleg met de medici en de club hebben we deze moeilijke, maar juiste beslissing genomen", geeft hij aan.