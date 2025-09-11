Duikers ontdekken bijzonder kanon van ruim 400 jaar oud

Bij baggerwerkzaamheden in de Mark bij Standdaarbuiten is een bijzondere vondst gedaan. Duikers visten een gietijzeren kanon uit de zestiende eeuw uit het water.

Daan Daniëls Geschreven door

Fietsen, messen, oorlogshelmen en munitiekisten werden door Waterschap Brabantse Delta wel vaker uit het water gehaald. Maar de vondst die nu is gedaan, is wel heel speciaal. "Dit is het meest bijzondere voorwerp dat we ooit zijn tegengekomen", zegt woordvoerder Ben Brans. Engeland

Het gaat namelijk om een Engelse kanonsloop uit de zestiende eeuw, vermoedelijk gemaakt tussen 1560 en 1590, zegt Brans. "Nadat de duikers op de kanonsloop stuitten, is deze aan boord gebracht van de baggerboot. Tot op de millimeter is het opgemeten en onze erfgoeddeskundige heeft een specialist benaderd. Aan de hand van de foto's en de afmetingen zei die dat het een kanon uit de zestiende eeuw moet zijn, vermoedelijk gemaakt in de Weald-regio in Zuidoost-Engeland."