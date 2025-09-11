Duikers ontdekken bijzonder kanon van ruim 400 jaar oud
Fietsen, messen, oorlogshelmen en munitiekisten werden door Waterschap Brabantse Delta wel vaker uit het water gehaald. Maar de vondst die nu is gedaan, is wel heel speciaal. "Dit is het meest bijzondere voorwerp dat we ooit zijn tegengekomen", zegt woordvoerder Ben Brans.
Engeland
Het gaat namelijk om een Engelse kanonsloop uit de zestiende eeuw, vermoedelijk gemaakt tussen 1560 en 1590, zegt Brans. "Nadat de duikers op de kanonsloop stuitten, is deze aan boord gebracht van de baggerboot. Tot op de millimeter is het opgemeten en onze erfgoeddeskundige heeft een specialist benaderd. Aan de hand van de foto's en de afmetingen zei die dat het een kanon uit de zestiende eeuw moet zijn, vermoedelijk gemaakt in de Weald-regio in Zuidoost-Engeland."
Hoe een Engels kanon in de Mark bij Standdaarbuiten terechtkomt? Volgens Brans is dit logisch te verklaren. "In die periode waren Zeeland en Brabant belangrijke aanvoerhavens en Engeland was een bondgenoot in deze tijd. Het is waarschijnlijk dat Nederlanders het gekregen hebben van de Engelsen. Daarna is het door de Nederlanders ingezet en uiteindelijk in de Mark beland."
Geheime locatie
Het waterschap stuitte niet geheel toevallig op het kanon. De Mark werd twee jaar geleden volledig gescand, als onderdeel van onderhoudswerkzaamheden. Daarbij werden zo'n 4000 metalen objecten gevonden. Nu is het waterschap begonnen met het opduiken van die materialen omdat er ook niet-ontplofte munitie bij kan zitten. Twee duikers gaan telkens het water in en brengen de materialen naar de oppervlakte.
De kanonsloop ligt nu op een geheime locatie te wachten tot er een definitieve bestemming is gevonden. Omdat het kanon eeuwenlang onder water in de bagger lag, is het goed bewaard gebleven. Om de goede staat te behouden, ligt het kanon nu ook in een bak met water.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat bepalen waar het kanon naartoe gaat.