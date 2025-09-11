Matthew reist van Australië naar Tilburg voor Ayreon-concert

15.852 kilometer, dat is de afstand die Matthew Zengerer (52) uit het Australische Adelaide aflegt voor de symfonische rock-show van Ayreon dit weekeinde in 013. Een jaar geleden kocht hij het ticket voor de Brabantse legende, maar door financiële tegenslagen bleef het lang onduidelijk of hij kon vertrekken. “Ik wachtte op een wonder”, zegt Matthew. Twee weken voor de show kwam dat er.

Zeven jaar geleden maakte Matthew voor het eerst kennis met de band van geestelijk vader Arjen Lucassen uit buurtschap Oudemolen in de gemeente Moerdijk. Dat was op het Belgische metalfestival Graspop. “Ayreon speelde na Iron Maiden en ik werd helemaal weggeblazen”, vertelt hij aan Omroep Tilburg. Het crowdsurfmoment van vocalist Damian Wilson, waarin hij de halve festivalweide overging, staat nog op zijn netvlies gebrand. Spaarcenten

Dus toen een jaar geleden de tickets voor Ayreon in 013 in de verkoop gingen, was Matthew er als de kippen bij. “Ik zag een avontuur”, legt de Australiër uit. Een bijbehorend ticket naar Nederland boeken, lukte niet meteen. Als zelfstandig geowetenschapper moet hij het hebben van losse klussen en contracten en die haalde hij niet meer binnen. “Mijn spaarcenten droogden op”, zegt Matthew. “Ik dacht dat ik niet meer kon komen.”

Pas begin deze maand, minder dan twee weken voor de uitverkochte concertenreeks van Ayreon, krijgt Matthew het wonder waar hij op hoopte. Hij haalt een grote klus binnen. “Het is een teken van boven”, zegt hij. Op zondag 14 september is hij er dan ook bij. Hulp van de metalgemeenschap

Vlak voor vertrek is het nog even stressen omdat hij alles lastminute moet regelen, van vliegticket tot overnachting. “Ik moet nog een slaapplek hebben, alles is uitverkocht”, stelt Matthew. Hij plaatst op advies van festivalvrienden een oproepje in de Facebookgroep ‘Roadburners’, waar veel Tilburgse en internationale metalheads een community vormen. “Het is gelukt!” Matthew mag bij iemand op tien minuten afstand van het poppodium een paar nachten op de bank slapen. Matthew blijft maar vier dagen in Nederland. Hij vertrekt donderdag en komt 24 uur later in Tilburg aan. “Dan kan ik nog een dag bijkomen”, vertelt hij. Na de show vliegt hij door naar het Verenigd Koninkrijk om wat vrienden en familie op te zoeken. De Australiër is bepaald niet de enige die ver reist om Ayreon te zien. Meer dan de helft van de bezoekers komt uit het buitenland, zo blijkt uit gegeven van de band zelf. Er komen mensen uit 71 landen naar Tilburg, onder wie 44 Australiërs, 79 Mexicanen en 7 Kazachen.

Arjen Lucassen, het brein achter Ayreon.

