Navigatie overslaan

Busje zit klem in tunneltje en moet er met een kabel uitgetrokken worden

Vandaag om 11:49 • Aangepast vandaag om 12:00
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
nl
Een busje is donderdagochtend vast komen te zitten in een tunneltje onder een viaduct van de A59 in Waspik. De bestuurder van het busje raakte daarbij lichtgewond. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het busje kwam van het industrieterrein en reed het tunneltje op de Blokenweg in, maar het voertuig bleek daar te hoog voor. Het busje zat bekneld onder het viaduct.

Het busje zat zo muurvast dat een bergingsbedrijf de banden heeft laten leeglopen, maar ook daarna zat het busje nog klem. Uiteindelijk is het voertuig met een kabel en een lier onder het viaduct vandaan getrokken. Het busje raakte zwaar beschadigd.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!