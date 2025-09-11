Busje zit klem in tunneltje en moet er met een kabel uitgetrokken worden

Een busje is donderdagochtend vast komen te zitten in een tunneltje onder een viaduct van de A59 in Waspik. De bestuurder van het busje raakte daarbij lichtgewond. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het busje kwam van het industrieterrein en reed het tunneltje op de Blokenweg in, maar het voertuig bleek daar te hoog voor. Het busje zat bekneld onder het viaduct.

Het busje zat zo muurvast dat een bergingsbedrijf de banden heeft laten leeglopen, maar ook daarna zat het busje nog klem. Uiteindelijk is het voertuig met een kabel en een lier onder het viaduct vandaan getrokken. Het busje raakte zwaar beschadigd.