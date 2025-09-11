Omstreden arts mag gewoon bij tandarts Oirschot blijven werken: 'Geen zaak'

De Veldhovense anesthesist die 200 kinderen illegaal behandelde met navelstrengbloed kan gewoon doorgaan met zijn werk in een tandartspraktijk in Oirschot. De arts, die met deze behandelingen autisme en hersenverlamming zegt te genezen, kreeg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een ferme tik op de vingers. Maar dat hoeft van de tandartspraktijk in Oirschot geen gevolgen te hebben voor zijn werk bij hen.

Bloedzak in de koelkast Naast de behandelingen met navelstrengbloed voor een Zwitsers bedrijf, werkte Fischer ook als zzp'er bij twee Brabantse tandartspraktijken. Ook daar werden onaangekondigde bezoeken gedaan door de inspectie.

In december 2024 bracht de inspectie onaangekondigd een bezoek aan de anesthesist. Uit het gesprek kwam naar voren dat hij 180 kinderen behandelde voor autisme, 20 kinderen voor hersenverlamming en 20 volwassenen die een beroerte hadden gehad. Fischer beweerde dat zijn behandeling autisme kon genezen. Volgens hem zou een van de kinderen na de behandeling zelfs kunnen rekenen, iets wat het voorheen niet kon. "Bij deze patiënt werd de behandeling drie keer herhaald," staat te lezen in het inspectierapport.

Bij de praktijk in Best troffen inspecteurs een gebruikte zak navelstrengbloed aan in een koelkast in een opslagruimte. De vestigingsmanager was daar volgens het rapport niet van op de hoogte. “We hadden de samenwerking met hem toen al beëindigd", zegt ze nu tegen Omroep Brabant. “Het onderzoek ging alleen over zijn werkzaamheden buiten onze praktijk.”

De manager wil niet zeggen of de beëindiging van de samenwerking te maken had met de omstreden behandelmethoden van de anesthesist. Volgens de tandartspraktijk zijn er geen patiënten met navelstrengbloed behandeld.

Wél samenwerking

Ook een tandartspraktijk in Oirschot werd onderzocht door de inspectie. Ook daar werkte hij als zzp'er. De 51-jarige Fischer huurde in het pand ook een eigen behandelkamer, die volgens deze vestigingsmanager "los stond" van de tandartspraktijk. "Ik weet niet wat zich daar heeft afgespeeld in die kamer, dat weet ik van mijn buurman ook niet."

De manager ziet geen reden om de samenwerking met de anesthesist op te zeggen. “Zolang er geen zaak bij het tuchtcollege loopt, hebben wij geen reden om die te stoppen.”

Duitsland

Fischer is naast anesthesist bij de tandartsenpraktijk ook werkzaam als senior arts bij het Duitse ziekenhuis Neuwerk in Mönchengladbach.