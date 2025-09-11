Frontale botsing tussen auto en vrachtwagen, vrouw (28) zwaargewond

Een auto en een vrachtwagen zijn donderdagmiddag frontaal op elkaar gebotst op de Provincialeweg-Zuid bij Meeuwen. De bestuurder van de auto, een 28-jarige vrouw uit Andel, is ernstig gewond geraakt, meldt de politie.

Net na de middag kwam de auto door een onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. De vrachtwagenchauffeur probeerde de auto no te ontwijken, maar hij kon de frontale botsing niet voorkomen.

De vrouw is zwaargewond en met spoed met de ambulance, onder politiebegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Weg voorlopig dicht

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het ongeluk. De N283 tussen Meeuwen en Eethen is voorlopig dicht door het ongeluk. De afsluiting duurt naar verwachting tot kwart over vijf. Automobilisten wordt geadviseerd om een omleidingsroute te volgen.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.