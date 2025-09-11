Vrouw en kind (9) gefilmd in douche van opvang Oekraïners, celstraf geëist
De gekke fratsen van de mankwamen donderdag aan het licht in de rechtbank in Breda. Mensen die nieuwsgierig waren naar zijn antwoorden op de vraag waarom hij dit nou had gedaan, kwamen wat bedrogen uit. Jeandric P. hield het op een ‘impulsieve daad’ en verder wist hij eigenlijk niet waarom hij dat nou had gedaan.
Hij zat een beetje onderuitgezakt in de rechtbank met zijn lange dreadlocks in een staart en in een felpaarse winterjas van Dior. Naast hem op tafel stond een tasje van Louis Vuitton. “Zou kunnen”, antwoordde Jeandric vaak op vragen van de rechters, wat de hele zaak niet duidelijker maakte. Hij bleek niet heel open vanwege zijn (cognitieve) beperkingen en niet heel sociaal gedrag.
Jeandric was in april 2023 maaltijdbezorger en moest regelmatig naar de opvang voor Oekraïeners in het voormalige GGD-gebouw aan de Ringbaan-West in Tilburg. Toen hij binnen even mocht plassen, zag hij de douches voor de vrouwen. Hij glipte in een van de hokjes, filmde een vrouw van onderen en ging er weer vandoor.
Impulsief noemde P. zijn actie en deze wordt hem vanwege zijn beperkingen nog niet eens zo zwaar aangerekend. Maar dat hij vijf dagen later terugging om weer in de douches te filmen. Dan kan het toch niet meer impulsief zijn, vond een van de rechters. Ja, dat wist Jeandric ook niet. Hij was er niet op uit, zei hij. Hij filmde die keer een meisje van 9 dat aan het douchen was. Het kind zag een arm en een hand met daarin een telefoon onder de douchewand uit komen en begon te gillen.
P. ging ervandoor, maar hij werd herkend en een paar dagen later aangehouden. In de prullenmand van zijn Samsung vond de politie de douchefilmpjes en dat betekent dat P. ook meteen een aanklacht van kinderporno aan zijn broek had. Ook vond de politie nog een vuurwapen, inclusief patronen in zijn huis.
Daarbij komt dat P. op 25-jarige leeftijd een strafblad heeft van negen pagina’s vol met mishandelingen, zedenfeiten en verkeersovertredingen. En voor een poging tot doodslag heeft hij nog een half jaar voorwaardelijke celstraf openstaan. Die komt erbij als hij voor het filmen en het wapenbezit wordt veroordeeld.
Eis officier
De officier van justitie nam het P. zeer kwalijk hoe hij vrouwen behandeld. “Ze voelen zich onveilig door u. Het is al niet fijn in zo’n opvang waar je in van die hokjes moet douchen. En dan kan het echt niet dat u daar misbruik van maakt”, hield ze P. voor. “Hierdoor voelden de andere vrouwen zich ook onveilig.”
De officier eiste veertien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. En als bijzondere voorwaarde moet P. zich laten begeleiden door een coach en wordt gecontroleerd of hij niet zoekt naar kinderporno. Met die verplichte begeleiding en controles moet worden voorkomen dat zijn strafblad nog langer wordt.
Jeandric hoorde het allemaal aan. Gaandeweg de zitting werd hij steeds minder actief. Voor het laatste woord had hij helemaal geen puf meer. Hij hoort over twee weken wel wat de uitspraak is, zo liet hij weten.