Vrouw en kind (9) gefilmd in douche van opvang Oekraïners, celstraf geëist

Een vrouw en een meisje van 9 jaar uit de Oekraïne zijn twee jaar geleden stiekem gefilmd onder de douche in hun opvanglocatie aan de Ringbaan-West in Tilburg. Jeandric P. (25) uit Tilburg drong die opvang binnen en stak zijn telefoon onder de douchewand door en filmde degene die daar stond.

De gekke fratsen van de mankwamen donderdag aan het licht in de rechtbank in Breda. Mensen die nieuwsgierig waren naar zijn antwoorden op de vraag waarom hij dit nou had gedaan, kwamen wat bedrogen uit. Jeandric P. hield het op een ‘impulsieve daad’ en verder wist hij eigenlijk niet waarom hij dat nou had gedaan. Hij zat een beetje onderuitgezakt in de rechtbank met zijn lange dreadlocks in een staart en in een felpaarse winterjas van Dior. Naast hem op tafel stond een tasje van Louis Vuitton. “Zou kunnen”, antwoordde Jeandric vaak op vragen van de rechters, wat de hele zaak niet duidelijker maakte. Hij bleek niet heel open vanwege zijn (cognitieve) beperkingen en niet heel sociaal gedrag. Jeandric was in april 2023 maaltijdbezorger en moest regelmatig naar de opvang voor Oekraïeners in het voormalige GGD-gebouw aan de Ringbaan-West in Tilburg. Toen hij binnen even mocht plassen, zag hij de douches voor de vrouwen. Hij glipte in een van de hokjes, filmde een vrouw van onderen en ging er weer vandoor.

Impulsief noemde P. zijn actie en deze wordt hem vanwege zijn beperkingen nog niet eens zo zwaar aangerekend. Maar dat hij vijf dagen later terugging om weer in de douches te filmen. Dan kan het toch niet meer impulsief zijn, vond een van de rechters. Ja, dat wist Jeandric ook niet. Hij was er niet op uit, zei hij. Hij filmde die keer een meisje van 9 dat aan het douchen was. Het kind zag een arm en een hand met daarin een telefoon onder de douchewand uit komen en begon te gillen. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Wachten op privacy instellingen...