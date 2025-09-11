Auto vliegt over de kop en ramt lantaarnpaal, bestuurder gewond

Een auto is donderdagmiddag tegen een lantaarnpaal gebotst en over de kop gevlogen aan de Locatellistraat in Eindhoven. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte bij een kleine bocht van de weg en raakte de lantaarnpaal. Daarna vloog het voertuig over de kop en kwam het op de zijkant tot stilstand. De chauffeur moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald.

De brandweer moest de auto rechtop zetten, met het slachtoffer nog achter het stuur. Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn, is niet duidelijk. De weg was een tijdje dicht in beide richtingen. Het ongeluk trok veel bekijks.