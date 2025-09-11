Opmerkelijke winkeldiefstal: hongerige dief steelt alleen chips en snoep

Een hongerige man heeft in de nacht van 14 op 15 juli een opmerkelijke winkeldiefstal gepleegd bij de Lidl aan de Vlierdenseweg in Deurne. Rond twee uur 's nachts ontwricht hij de deur om naar binnen te kruipen. Een paar minuten later loopt hij weg met een tasje dat enkel gevuld is met chips en snoepgoed. De politie deelt donderdag beelden om de hongerige dief op te sporen.

Het is rond de klok van twee uur als de man voor een dichte deur van de supermarkt staat. Hij probeert eerst de schuifdeur in te trappen, maar dat lukt niet. Vervolgens probeert hij de deur meerdere keren open te breken.

Hij lijkt tussendoor ook nog even rustig met iemand te bellen. Na bijna tien minuten lukt het hem om de deur open te krijgen en door een kleine opening te glippen. Eenmaal in de winkel loopt de dief op zijn dooie gemak langs de schappen af.

Chips en snoep

Hij lijkt zijn zinnen op een duidelijke buit te hebben, want hij vult een plastic tas van de supermarkt met alleen maar snoepgoed en zakken chips. Vervolgens loopt hij doodgemoedereerd met het tasje via de schuifpui naar buiten.

De buit is klein, maar de schade aan de schuifdeuren bedraagt volgens de politie al gauw duizenden euro's. Daarom laat de politie de man herkenbaar in beeld zien.