Automobilist treitert vrachtwagen, maar die heeft camera op z'n dashboard
De automobilist trapte daarna tot twee keer toe flink op de rem. Niet zo slim want beide keren botste de vrachtwagen achter op de bumper van de auto.
De politie werd gebeld en zij hebben alle stommiteiten van de automobilist kunnen zien op beeld. De chauffeur van de vrachtwagen heeft namelijk alles kunnen vastleggen met zijn dashcam. De bestuurder van de auto heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.
De politie meldt dat ze dit gedrag vaker registreren. "We zien dit de laatste tijd steeds vaker. Dit verkeersgedrag is ronduit gevaarlijk, zeker een vrachtwagen staat niet zomaar stil waardoor er ongelukken kunnen gebeuren", waarschuwen ze via Instagram. "Heb gewoon geduld als het drukker is en bedenk: iedereen kan een foutje maken", sluiten de agenten af.