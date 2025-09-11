Automobilist treitert vrachtwagen, maar die heeft camera op z'n dashboard

Een automobilist zorgde donderdagochtend voor gevaar op de snelweg A67 bij Geldrop. De automobilist had flink wat haast en haalde een vrachtwagen in via de vluchtstrook. De vrachtwagen probeerde dit te voorkomen door een stuurbeweging naar rechts te maken, maar daar was de automobilist niet van gediend.

De politie werd gebeld en zij hebben alle stommiteiten van de automobilist kunnen zien op beeld. De chauffeur van de vrachtwagen heeft namelijk alles kunnen vastleggen met zijn dashcam. De bestuurder van de auto heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.

De politie meldt dat ze dit gedrag vaker registreren. "We zien dit de laatste tijd steeds vaker. Dit verkeersgedrag is ronduit gevaarlijk, zeker een vrachtwagen staat niet zomaar stil waardoor er ongelukken kunnen gebeuren", waarschuwen ze via Instagram. "Heb gewoon geduld als het drukker is en bedenk: iedereen kan een foutje maken", sluiten de agenten af.