Jongetje in het donker in maisveld: politie tuigt zoekactie op

De politie is donderdagavond rond tien uur een grote zoekactie gestart naar een jongetje in het buitengebied aan de Luissel in Boxtel. Een boer zag het jongetje in een maisveld staan, maar toen hij omkeek was het jongetje weg. Een droneteam en politiehonden worden ingezet bij de zoekactie.

De boer was bezig met het hakselen van mais op zijn trekker toen hij een jongetje van zo'n zeven á acht jaar oud in het donker in het maisveld zag staan. De boer wilde zijn trekker omdraaien, maar toen hij weer keek was het jongetje weg. Hij schakelde de politie in.

Tien hectare

In een Burgernetmelding werd mensen gevraagd om uit te kijken naar het jongetje in een zwart shirt en zalmroze joggingbroek. Het maisveld zou zo'n tien hectare groot zijn. De politie tuigde daarom een zoekactie op.

Volgens een woordvoerder van de politie is er in de omgeving geen kind als vermist opgegeven. De politie zoekt rond elf uur met een droneteam en politiehonden naar het jongetje. Ook zijn er meerdere politiewagens aanwezig.