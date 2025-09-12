Biertje in voetbalstadion steeds duurder, Brabantse clubs goedkoopst

Voetbal en bier horen voor veel supporters bij elkaar. Toch merken fans dat hun pilsje in het stadion steeds duurder wordt. Dat geldt voor de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Maar in de meeste Brabantse voetbalstadions ben je nog altijd goedkoper uit dan in de stadions buiten onze provincie.

De meeste stadions vragen tegenwoordig meer dan 6,30 euro voor een halve liter bier. Het landelijk gemiddelde ligt zelfs rond 6,60 euro. De Johan Cruijff ArenA spant de kroon met 7,25 euro, gevolgd door ADO Den Haag met een bierprijs van 6,94 euro.

Sinds 2025 is een halve liter bier onder de zes euro bijna nergens meer te krijgen. Alleen bij FC Eindhoven lukt dat nog. Daar betaal je 5,63 euro voor een biertje. NAC, FC Den Bosch, PSV, Helmond Sport en TOP Oss zitten inmiddels allemaal boven de zes euro, maar zijn wel goedkoper dan de meeste clubs in de rest van het land. Daarmee is Brabant voor de dorstige voetbalfan vriendelijker geprijsd dan veel andere regio’s.

Inflatie

Het hangt er ook vanaf naar welke competitie je gaat. In de Eredivisie liggen de prijzen gemiddeld wat hoger. Clubs als PSV, PEC Zwolle, sc Heerenveen en FC Groningen zitten allemaal rond de 6,30 tot 6,50 euro. In de Keuken Kampioendivisie kom je vaker prijzen rond de zes euro tegen. Zo kun je bij FC Eindhoven, VVV Venlo en FC Emmen nog relatief goedkoop een pilsje halen.

TopEvents Group, dat de catering organiseert voor onder andere FC Den Bosch en NAC, geeft aan dat de brouwerijen de prijs in januari altijd verhogen. "De inkoop van producten en grondstoffen wordt duurder, ook voor hen", legt hij uit. Omdat het cateringbedrijf het vreemd vindt om in januari, halverwege het voetbalseizoen, de prijzen te veranderen, doen ze dat aan de start. Ook bij PSV moeten dorstige fans voortaan wat dieper in de buidel tasten vanwege gestegen kosten, dan gaat het om kosten voor energie, catering en beveiliging.

Kleinere portemonnee

Voetbal moet een feestje van het volk zijn, en dus geven voetbalclubs aan dat ze, nu dranken duurder worden, zich inzetten om wedstrijdbezoeken toch toegankelijk te houden voor een breed publiek. Zo werkt NAC met familietarieven en flexibele tickets.

Bij FC Den Bosch proberen ze de prijzen van seizoenskaarten relatief laag te houden, "Vergeleken met de prijzen bij andere clubs", aldus een woordvoerder van FC Den Bosch. Ook worden er voor doelgroepen met een kleinere portemonnee acties georganiseerd om het stadionbezoek ook voor hen mogelijk te maken.

RKC Waalwijk heeft niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant over de bierprijzen in het Mandemakers Stadion. Daarom ontbreekt de bierprijs van deze Brabantse club.