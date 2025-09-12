Na Tomorrowland, Ibiza en scheiding wacht Van Gerwen cruciaal najaar
"Hij heeft zijn hoofd even leeggemaakt na een moeilijke tijd", vertelt zijn boezemvriend, vertrouweling, trainingsmaatje en dartscollega Vincent van der Voort aan de NOS. "Hij heeft afleiding gezocht en leuke dingen gedaan. Hij heeft gefeest, maar is ook met zijn kinderen op vakantie geweest."
Van Gerwen stopte eind mei met darten vanwege een relatiebreuk en kreeg ook nog eens slecht nieuws over de gezondheid van zijn vader. De darter uit Vlijmen zocht afleiding in vakanties en feestjes, maar het drukke dartsnajaar met de belangrijkste toernooien staat inmiddels voor de deur.
Hij heeft wel doorgetraind, maar als je er met je hoofd niet bij bent, dan heb je daar niet zo veel aan. Natuurlijk is zijn carrière belangrijk, maar het is ook zaak om het privé stabiel te krijgen", legt Van der Voort uit waarom Nederlands' succesvolste darter zijn sport tijdelijk op het tweede plan zette.
"Michael heeft een kast van een huis, maar als de kinderen bij hun moeder zijn, is hij ook maar alleen."
Waar toppers als Luke Humphries en Luke Littler zich volledig kunnen richten op het gooien van pijlen, moet Van Gerwen zijn aandacht en tijd verdelen. "De scheiding is nog niet helemaal afgerond. Hij moet met darten bezig zijn, met zijn kinderen bezig zijn, dat allemaal tegelijk is zeker niet makkelijk", stelt de 49-jarige Van der Voort.
"Michael moet zijn draai weer vinden. Hij heeft een kast van een huis, maar als de kinderen bij hun moeder zijn, is hij ook maar alleen. Er was altijd reuring daar. Alles wat vroeger normaal was, is nu niet meer vanzelfsprekend."
Van der Voort, die vanwege fysieke klachten zelf een jaar rust heeft ingepland, probeert zijn makker zo goed mogelijk te helpen. Zo bellen ze vaak en is hij direct na de scheiding veel bij Van Gerwen over de vloer geweest. "Maar ik ben natuurlijk geen deskundige. Ik weet ook niet precies hoe je dit mentaal moet oplossen. Op dartsgebied kan ik gemakkelijk tips geven, maar nu probeer ik hem gewoon te steunen. We kunnen gelukkig alles tegen elkaar zeggen."
"Hij zal dat nooit toegeven, maar Michael heeft er minder voor gedaan. Hij heeft het voor vanzelfsprekend aangenomen."
Van der Voort ziet dat zijn vriend in een dal zit. "Hij heeft een stuk minder energie. Deze periode heeft hem veel gedaan, maar ik denk dat het niet alleen de laatste maanden zijn geweest. Het is de laatste paar jaar steeds een beetje minder gegaan." Van Gerwen is drievoudig wereldkampioen en was jarenlang de topfavoriet om ieder toernooi te winnen. Een blik op de resultaten van dit jaar leert dat van die overmacht nog maar weinig over is. In 2025 heeft Van Gerwen slechts één toernooi gewonnen.
Het probleem? Volgens Van der Voort heeft Van Gerwen de laatste jaren minder hard gewerkt dan zijn concurrenten. "Hij zal dat nooit toegeven, maar hij heeft er minder voor gedaan. Hij heeft het voor vanzelfsprekend aangenomen. Als hij terug wil komen aan de top, moet hij weer volledig voor zijn sport leven."
Ook de prestaties van Van Gerwen in de World Series laten zien dat de darter in een mindere periode zit. Van Gerwen eindigde niet bij de beste acht en heeft een ongeplaatste status. De vijfvoudig winnaar van het toernooi kon daardoor iedereen loten en treft in de eerste ronde landgenoot Wessel Nijman. En dat is niet mals, stelt Van der Voort. "Wessel staat fantastisch te spelen. Dat wordt een moeilijke opgave."
"Maar het is wel Michael van Gerwen. Als hij zijn kop erop zet en het mentaal goed zit, dan moet het goed komen. Ik ben ervan overtuigd dat hij terug kan komen op zijn oude niveau", besluit Van der Voort.