Na Tomorrowland, Ibiza en scheiding wacht Van Gerwen cruciaal najaar

Op Ibiza feesten met dj Martin Garrix, backstage op de foto met technoproducer Paul Kalkbrenner en een bezoek aan Tomorrowland met oud-voetballers Eljero Elia en Theo Lucius. Wie de socials van darter Michael van Gerwen volgt, ziet dat de Vlijmenaar de dartpijlen tijdens de zomermaanden heeft ingeruild voor de dansvloer en VIP-ruimtes. Vrijdagavond doet hij in Amsterdam in AFAS Live mee aan de World Series Finals en het is de vraag hoe 'Mighty Mike' voor de dag zal komen.

NOS Geschreven door

"Hij heeft zijn hoofd even leeggemaakt na een moeilijke tijd", vertelt zijn boezemvriend, vertrouweling, trainingsmaatje en dartscollega Vincent van der Voort aan de NOS. "Hij heeft afleiding gezocht en leuke dingen gedaan. Hij heeft gefeest, maar is ook met zijn kinderen op vakantie geweest." Van Gerwen stopte eind mei met darten vanwege een relatiebreuk en kreeg ook nog eens slecht nieuws over de gezondheid van zijn vader. De darter uit Vlijmen zocht afleiding in vakanties en feestjes, maar het drukke dartsnajaar met de belangrijkste toernooien staat inmiddels voor de deur. Hij heeft wel doorgetraind, maar als je er met je hoofd niet bij bent, dan heb je daar niet zo veel aan. Natuurlijk is zijn carrière belangrijk, maar het is ook zaak om het privé stabiel te krijgen", legt Van der Voort uit waarom Nederlands' succesvolste darter zijn sport tijdelijk op het tweede plan zette.

"Michael heeft een kast van een huis, maar als de kinderen bij hun moeder zijn, is hij ook maar alleen."

Waar toppers als Luke Humphries en Luke Littler zich volledig kunnen richten op het gooien van pijlen, moet Van Gerwen zijn aandacht en tijd verdelen. "De scheiding is nog niet helemaal afgerond. Hij moet met darten bezig zijn, met zijn kinderen bezig zijn, dat allemaal tegelijk is zeker niet makkelijk", stelt de 49-jarige Van der Voort. "Michael moet zijn draai weer vinden. Hij heeft een kast van een huis, maar als de kinderen bij hun moeder zijn, is hij ook maar alleen. Er was altijd reuring daar. Alles wat vroeger normaal was, is nu niet meer vanzelfsprekend." Van der Voort, die vanwege fysieke klachten zelf een jaar rust heeft ingepland, probeert zijn makker zo goed mogelijk te helpen. Zo bellen ze vaak en is hij direct na de scheiding veel bij Van Gerwen over de vloer geweest. "Maar ik ben natuurlijk geen deskundige. Ik weet ook niet precies hoe je dit mentaal moet oplossen. Op dartsgebied kan ik gemakkelijk tips geven, maar nu probeer ik hem gewoon te steunen. We kunnen gelukkig alles tegen elkaar zeggen."

"Hij zal dat nooit toegeven, maar Michael heeft er minder voor gedaan. Hij heeft het voor vanzelfsprekend aangenomen."