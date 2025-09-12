Middeleeuws hagelkruis in ere hersteld: ‘Hartstikke mooi’

Het middeleeuwse hagelkruis dat de akkers van boeren in Aarle-Rixtel al eeuwen moet beschermen tegen regen en onweer, is weer gerepareerd. Eind augustus werd een groot deel van de bovenkant van het monument kapotgemaakt door vandalen. Dat leidde toen tot geschrokken reacties in het dorp.

Wilco Zonneveld Geschreven door

De opluchting is groot bij ereburger Henk van Beek, die veel weet over de historie van Aarle-Rixtel. Het hagelkruis is drie weken nadat het vernield werd, weer in ere hersteld. “Dit is hartstikke mooi. Er is snel gereageerd en er is meteen werk van gemaakt.” Volgens hem is het kruis, dat omgeven is door een gietijzeren hek, niet alleen voor het dorp belangrijk, maar voor heel Nederland. “Het is het enige dat nog op zijn goede plek staat.” Ook de gemeente zegt op Facebook blij te zijn dat het rijksmonument hersteld is.

Het monument werd in augustus door onbekende oorzaak vernield. De bovenkant raakte beschadigd en de brokstukken lagen naast het rijksmonument op de grond. Verder was het onderdeel kapot waar INRI stond gegraveerd (waarvan de Nederlandse vertaling luidt: Jezus van Nazareth, Koning der Joden, red.). Ook dat is inmiddels gerepareerd. Beschermen van gewassen

Hagelkruizen stonden vaak op kruispunten. In Aarle-Rixtel is er een te vinden op het kruispunt van de Hagelkruisweg en de Laarweg. Het is het oudst bewaard gebleven hagelkruis van Nederland. Ze werden vaak geplaatst op het platteland om geesten te verjagen, zodat gewassen niet door regen en onweer beschadigd raakten. Als kenner van de geschiedenis van Aarle-Rixtel weet Van Beek dat het kruis één keer eerder vernield werd, zo zei hij eerder tegen Omroep Brabant. “Dat was in 1927, heb ik gelezen in een plaatselijke krant. Ook toen was sprake van vandalisme.” Volgens een medewerker van Zandenbouw, het bedrijf dat de restauratie uitvoerde, is het kruis een paar jaar geleden per ongeluk ontwricht door een landbouwer. Toen werden het hekwerk, een muurtje, het fundament en het natuursteen aangepakt.