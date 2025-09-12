Op deze plekken wordt dit weekend aan de weg gewerkt

Dit weekend worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de A67 en A27. Daarom zijn de snelwegen van vrijdag tot en met maandag deels afgesloten. Na het weekend wordt er ook onderhoud uitgevoerd aan de A50 en de N2.

De A67 richting Eindhoven is van vrijdagavond negen uur tot zondagnacht vijf uur afgesloten tussen knooppunt Zaarderheiken en afrit Liessel. Ook verschillende op- en afritten en parkeerplaatsen, zoals De Slenk en Helenaveen, zijn dicht. Door omleidingen zijn bestuurders ongeveer dertig minuten langer onderweg.

De afsluiting van de A67 (afbeelding: Rijkswaterstaat).

A27

De werkzaamheden op de A27 beginnen vrijdagavond om negen uur en duren tot zondagnacht vijf uur. De weg is dicht richting Breda, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Er worden onder meer werkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht, net als parkeerplaats De Kroon. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. De extra reistijd kan voor automobilisten oplopen tot zestig minuten.

De afsluiting van de A27 (afbeelding: Rijkswaterstaat).

A50

Na het weekend begint Rijkswaterstaat met werkzaamheden op de A50. Deze weg is dicht vanaf maandagavond negen uur tot vijf uur 's ochtends, tussen knooppunt Ekkersweijer en afrit Son en Breugel richting Veghel. Vanaf dinsdagavond negen uur tot vijf uur 's ochtends is de A50 tussen oprit Son en Breugel en Ekkersweijer richting Eindhoven afgesloten.

De afsluiting van de A50 (afbeelding: Rijkswaterstaat).

N2

Op de N2 bij Eindhoven wordt na het weekend regulier onderhoud uitgevoerd, zoals maaiwerkzaamheden, asfaltreiniging en onderhoud aan de vangrail. De weg is daarom vanaf negen uur woensdagavond tot vijf uur in de ochtend dicht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide, richting Venlo en Maastricht. Donderdag om negen uur 's avonds wordt de weg richting Tilburg en Den Bosch afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. De weg gaat om vijf uur in de nacht van donderdag op vrijdag weer open.