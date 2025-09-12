PSV speelt eerste topper: 'Ik zie heel veel voetbalplezier'

Een heuse topper staat er zaterdagavond op het programma voor PSV. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij NEC, dat tweede staat in de Eredivisie. Trainer Peter Bosz is onder de indruk van de tegenstander. “Normaal spoel ik een video-analyse weleens een stukje vooruit. Bij NEC niet, dat is gewoon leuk om naar te kijken.” Hij weet nog niet of zijn spitsen Ricardo Pepi en Myron Boadu klaar zijn voor een basisplaats in de uitwedstrijd tegen NEC. "Ze kunnen zaterdag beiden geen hele wedstrijd spelen."

NEC won de eerste drie wedstrijden, maar het laatste competitieduel was Fortuna Sittard met 3-2 te sterk. Bosz: “Bij NEC zie ik heel veel voetbalplezier, ze willen met veel mensen naar voren. Als je dan ook nog wint, is dat een mooie combinatie.”

De laatste twee edities in De Goffert won NEC met 3-1 en vorig seizoen werd het 3-3. Het doel van Bosz is duidelijk: winnen. Zeker nadat de vorige wedstrijd eindigde in een sportief drama tegen Telstar: 0-2. “Een wake-up call was het niet, dat zou ik heel slecht vinden. Dan zouden we iets laten liggen in de motivatie. Telstar heeft het heel goed gedaan, maar wij mogen daar nooit van verliezen.” De voorbereiding op NEC bij PSV was anders vanwege de interlandperiode. Met de groep spelers waar Bosz wel over kon beschikken, werd tijdens een oefenduel met 3-0 gewonnen van het Belgische STVV. “Dat duel stond centraal deze weken. Een aantal jongens die het echt nodig hadden hebben wedstrijdminuten gekregen. Verder probeer ik veel te praten met spelers. Dan ga je even rustig zitten en koffie drinken."

Wie er bij PSV in de spits start, is nog onduidelijk. Ricardo Pepi is bijna weer de oude na een zware blessure, Myron Boadu kwam niet wedstrijdfit binnen. “We moeten het bij allebei opbouwen, maar de situatie is heel anders. Ricardo bijvoorbeeld moet bijvoorbeeld weer vertrouwen in z’n knie krijgen, Myron had een tijd niet in groepsverband getraind. Ze zijn allebei nog niet klaar om 90 minuten te spelen, maar na de training gaan we kijken of een van hen klaar is om te starten.” Een basisplaats is er waarschijnlijk voor Anass Salah-Eddine, die linksachter de geblesseerde Mauro Júnior vervangt. Achter de naam van Ruben van Bommel staat een vraagteken.