Auto’s in beslag genomen en honderden boetes bij grote politiecontrole

De politie heeft donderdag zeshonderd boetes uitgedeeld bij een grote verkeerscontrole in Oss. Ook werden er drie personen aangehouden en werd er tachtigduizend euro aan openstaande rekeningen geïnd. Ook zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen.

Auto’s en kleine vrachtwagens werden van de weg gehaald door de politie. Er werd gezocht naar verborgen ruimtes in de voertuigen en speurhonden werden ingezet in de zoektocht naar drugs of geld. Ook andere opvallende voertuigen werden door motoragenten naar de controleplaats geleid vlakbij de A59 in Oss.

In totaal zijn er ruim zeshonderd bekeuringen uitgeschreven waaronder tien voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. Verder zijn er drie auto’s in beslag genomen en hadden sommige mensen nog een rekening openstaan bij de Belastingdienst.

Groot risico

Volgens de politie gebruiken criminelen de transport- en logistieke sector om bijvoorbeeld drugs, wapens of geld te vervoeren en te verbergen. Ook worden mensen die in deze sector werken omgekocht of onder druk gezet om mee te werken. Daarom ziet de politie ondermijning binnen de sector als een groot risico. Dat was ook de reden voor de controle.

De grote politiecontrole werd uitgevoerd in samenwerking met de Belastingdienst, Douane, RDW, het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en de gemeenten Oss, Bernheze, Maashorst en Land van Cuijk.

Tegelijkertijd was het politieteam Maas en Leijgraaf op pad voor huisbezoeken. Daarbij werd ook een pand in Uden doorzocht. De politie ontdekte daar een handelshoeveelheid verdovende middelen, contant geld en een verboden wapen. Een persoon werd aangehouden.