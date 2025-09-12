Navigatie overslaan

Man wil afval weggooien maar valt in diepe kuil, brandweer moet hem redden

Vandaag om 15:47 • Aangepast vandaag om 16:11
(Foto: Tom van der Put/ Persbureau Heitink.)
Een man is vrijdagmiddag tijdens het weggooien van afval in een diepe kuil gevallen. De kuil was gegraven voor werkzaamheden aan de Meidoornlaan in Etten-Leur. De man kon zelf niet meer uit de kuil klimmen.
Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

Het ging mis toen de man zijn afval weg wilde gooien bij de ondergrondse vuilcontainers in de straat. Vanwege de werkzaamheden was er tijdelijk een klein bruggetje over de sleuf aangelegd om bij de afvalbakken te komen. Nadat hij zijn afval in de kliko had gesmeten, stapte hij achteruit en viel hij tussen het hek door in de kuil.

De brandweer werd ingeschakeld en wist de man snel uit de kuil te trekken. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De politie heeft uit voorzorg de ondergrondse containers afgesloten.

De man viel tussen het hek en de stoep door. (Foto: Tom van der Put/ Persbureau Heitink.)
(Foto: Tom van der Put/ Persbureau Heitink.)

