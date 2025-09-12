Man (35) opgepakt voor aanvallen van jonge vrouw op straat

Een jonge vrouw werd in de nacht van zondag op maandag in Breda uit het niets aangevallen. De verdachte sloeg toe bij de Nijverheidssingel, waar de vrouw rond vier uur ’s nachts liep. Donderdagavond werd een 35-jarige man aangehouden in Breda.

De politie was na de aanval snel aanwezig, maar de dader wist te ontsnappen.

Uit bescherming van het slachtoffer werd niets gedeeld over de verwondingen die ze opliep. Wel gaf de vrouw een signalement door van de man: hij zou ongeveer 1,70 meter lang zijn, een grijze polo dragen en een bruine of grijze pet. Na onderzoek werd de verdachte donderdagavond aangehouden. Hij wordt vastgehouden voor verhoor.