Arrestatieteam ramt deur van huis in na melding van overval

Bij een huis aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom is vrijdagmiddag een arrestatieteam binnengevallen. Een bovenbuurman van de woning had hulpgeroep gehoord en waarschuwde de politie. Het zou gaan om een overval.

Rond twee uur kreeg de politie een melding van de bezorgde bovenbuurman. Volgens hem hoorde hij iemand om hulp roepen vanuit het appartement onder hem, gevolgd door harde geluiden.

Toen agenten bij de woning arriveerden, troffen ze de bewoner buiten aan. Hij gaf aan dat een overvaller nog in het huis zat, mogelijk met een vuurwapen.

Arrestatieteam

De politie besloot daarop een arrestatieteam in te schakelen, vanwege de dreiging van het vuurwapen werd de straat afgezet. Dit team ramde de deur open voordat ze het huis binnen gingen. Er bleek niemand in het huis te zijn.

Bewoners hoorde daarbij geluiden die leken op schoten. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er waarschijnlijk zogeheten flashbang-granaten ingezet bij de inval. Die geven een harde knal en een felle flits om iemand te desoriënteren.

Op dit moment doet de politie onderzoek op de locatie. Ze gaan uit van een overval, maar kunnen dit nog niet met zekerheid bevestigen.