Duizenden boetes onterecht uitgedeeld, automobilisten krijgen geld terug

Automobilisten die tussen 19 mei en 3 juli de Van Berckelstraat in Den Bosch inreden en daarvoor een boete kregen, krijgen hun geld terug. Volgens de gemeente zijn de boetes, bijna vierduizend, opgelegde onterecht. De verkeersborden waren namelijk niet duidelijk genoeg.

De Van Berckelstraat is een fietsstraat. Er geldt vanaf onder meer de Zuid-Willemsvaart een inrijverbod voor auto's. De borden die daarvoor waarschuwen, waren door werkzaamheden niet goed te zien voor weggebruikers. Er was namelijk een tijdelijk bord voor de reguliere borden neergezet. Automobilisten kunnen daarom terecht zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de verkeerssituatie, schrijft Dtv Nieuws.

Er werden in totaal 3888 boetes uitgedeeld aan mensen die de fietsstraat inreden. In juni werden in één week zelfs bijna tweeduizend bekeuringen uitgeschreven. De gemeente heeft in overleg met justitie besloten de opgelegde boetes terug te trekken.

Mensen die de boete al betaald hebben, krijgt op korte termijn hun geld terug van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Ook wordt er rekening gehouden met mensen die nog moeten betalen en mensen die bezwaar hebben gemaakt.