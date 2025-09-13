Len (17) heeft een hartaandoening en loopt 80 kilometer met vriend Mathijs
Len uit Waalwijk en Mathijs uit Drunen zijn al een aantal jaar vrienden. "We hebben elkaar ontmoet op onze middelbare school in Waalwijk. Het klikte gelijk", vertelt Len, die na het slagen voor zijn havo diploma is begonnen aan het vwo. Mathijs studeert ondertussen in Eindhoven. Beiden houden ze zich in het dagelijks leven veel bezig met hun werk in de horeca, maar Len heeft daarnaast nog een andere hobby. "Ik zit bij de brandweer. Iedere twee weken op zaterdag wordt er voor de jeugd een oefening uitgezet die we tot een goed einde moeten brengen."
Dit weekend doen ze mee aan de 80 van de Langstraat. De vrienden lopen de tocht voor de Hartstichting, en dat is niet zonder reden. “Hart- en vaatziekten komen helaas veel voor in mijn familie", vertelt Len. “Mijn oom overleed aan een hartstilstand, mijn vader heeft een ernstige hartspierziekte en mijn opa kreeg een hartinfarct. Zelf heb ik ook een hartaandoening en draag ik een monitor die een signaal afgeeft wanneer mijn hartritme verandert. Daarom sta ik onder controle in het Erasmus MC.”
Wat is de 80 van de Langstraat?
De 80 van de Langstraat is een jaarlijkse wandeltocht van tachtig kilometer door Waalwijk en de omliggende dorpen. Deelnemers starten op zaterdagavond en lopen de hele nacht door om de finish op zondag te halen. Het evenement trekt duizenden wandelaars en supporters en staat bekend als een zware maar gezellige uitdaging, waarbij doorzettingsvermogen en saamhorigheid centraal staan.
Ook voor Mathijs is de wandeltocht bijzonder, omdat hij het van dichtbij meemaakt als goede vriend van Len. “Hij hoort alle verhalen en ziet hoe groot de impact is binnen onze familie. Dat motiveert hem om deze tocht samen met mij te lopen", zegt Len.
De steun van Mathijs is voor hem onmisbaar geweest, zeker in moeilijke tijden. “Door mijn hartaandoening ben ik lang bang geweest dat ik niet oud zou worden. Op die momenten was Mathijs er altijd om mee te praten. Hij leidde me af van die sombere gedachten en dat gaf veel rust.” Gelukkig kwamen er recent positieve berichten uit het ziekenhuis. “Dat helpt mij om goede moed te houden en positief te blijven.”
"Gezond leven op jonge leeftijd kan al een groot verschil maken."
De jongens hopen met hun deelname zoveel mogelijk geld op te halen voor de Hartstichting. “Toen we in januari besloten mee te doen aan de 80 van de Langstraat, hebben we meteen een actiepagina aangemaakt waar mensen konden doneren." De reacties stroomden al snel binnen. “Inmiddels staat de teller op 2500 euro. Dat geeft ons nog meer motivatie om de tachtig kilometer morgen uit te lopen.” Een streefbedrag hebben de vrienden niet. “We willen gewoon zoveel mogelijk ophalen. Het bedrag dat we nu al binnen hebben, is meer dan we ooit hadden verwacht.”
Naast geld inzamelen voor het goede doel hebben de vrienden ook een persoonlijk doel. “We willen laten zien hoe sterk onze vriendschap is. Ik weet zeker dat we elkaar erdoorheen slepen als het zwaar wordt”, zegt Len. Hij hoopt bovendien een boodschap mee te geven aan andere jongeren. “Ik wil bewustwording creëren bij leeftijdsgenoten en hun families. Hartproblemen komen niet alleen op latere leeftijd voor, maar ook eerder. Gezond leven op jonge leeftijd kan al een groot verschil maken.”
"We hebben er zin in", vertelt Len. "Het komt nu wel heel dichtbij, maar we hebben genoeg steun van familie en vrienden. Ze staan allemaal voor ons klaar, dus we hoeven niet bang te zijn dat we iets tekort komen onderweg."