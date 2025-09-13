Len (17) heeft een hartaandoening en loopt 80 kilometer met vriend Mathijs

Tachtig kilometer wandelen is voor de meeste mensen een uitputtingsslag, maar Len van den Bosch (17) en zijn vriend Mathijs Ruis (17) kunnen niet wachten tot de start van de 80 van de Langstraat. Ze lopen dit weekend om geld in te zamelen voor de Hartstichting. Voor Len is het meer dan een sportieve prestatie, want in zijn familie spelen hart- en vaatziekten een hoofdrol. Zijn oom overleed aan een hartstilstand, zijn vader onderging onlangs een zware operatie en Len zelf leeft met een hartaandoening en een hartmonitor die hem moet waarschuwen voor een dreigende hartstilstand. "Ik ben heel bang geweest."

Len uit Waalwijk en Mathijs uit Drunen zijn al een aantal jaar vrienden. "We hebben elkaar ontmoet op onze middelbare school in Waalwijk. Het klikte gelijk", vertelt Len, die na het slagen voor zijn havo diploma is begonnen aan het vwo. Mathijs studeert ondertussen in Eindhoven. Beiden houden ze zich in het dagelijks leven veel bezig met hun werk in de horeca, maar Len heeft daarnaast nog een andere hobby. "Ik zit bij de brandweer. Iedere twee weken op zaterdag wordt er voor de jeugd een oefening uitgezet die we tot een goed einde moeten brengen." Dit weekend doen ze mee aan de 80 van de Langstraat. De vrienden lopen de tocht voor de Hartstichting, en dat is niet zonder reden. “Hart- en vaatziekten komen helaas veel voor in mijn familie", vertelt Len. “Mijn oom overleed aan een hartstilstand, mijn vader heeft een ernstige hartspierziekte en mijn opa kreeg een hartinfarct. Zelf heb ik ook een hartaandoening en draag ik een monitor die een signaal afgeeft wanneer mijn hartritme verandert. Daarom sta ik onder controle in het Erasmus MC.”

Wat is de 80 van de Langstraat? De 80 van de Langstraat is een jaarlijkse wandeltocht van tachtig kilometer door Waalwijk en de omliggende dorpen. Deelnemers starten op zaterdagavond en lopen de hele nacht door om de finish op zondag te halen. Het evenement trekt duizenden wandelaars en supporters en staat bekend als een zware maar gezellige uitdaging, waarbij doorzettingsvermogen en saamhorigheid centraal staan.

Ook voor Mathijs is de wandeltocht bijzonder, omdat hij het van dichtbij meemaakt als goede vriend van Len. “Hij hoort alle verhalen en ziet hoe groot de impact is binnen onze familie. Dat motiveert hem om deze tocht samen met mij te lopen", zegt Len. De steun van Mathijs is voor hem onmisbaar geweest, zeker in moeilijke tijden. “Door mijn hartaandoening ben ik lang bang geweest dat ik niet oud zou worden. Op die momenten was Mathijs er altijd om mee te praten. Hij leidde me af van die sombere gedachten en dat gaf veel rust.” Gelukkig kwamen er recent positieve berichten uit het ziekenhuis. “Dat helpt mij om goede moed te houden en positief te blijven.”

"Gezond leven op jonge leeftijd kan al een groot verschil maken."