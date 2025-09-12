Tieners (13 en 14) vluchten in gestolen auto met 130 kilometer per uur

Twee jongeren van 13 en 14 jaar zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in een gestolen auto gevlucht voor de politie in Best. De 14-jarige bestuurder reed met snelheden van 130 kilometer per uur.

De agenten zetten meteen de achtervolging in. De vluchtende auto scheurde met hoge snelheid weg en negeerde meerdere rode stoplichten. Via de Terraweg zetten de minderjarigen koers richting Eindhoven. De politie probeerde de auto bij te houden, maar op sommige stukken liep de jonge bestuurder flink uit.

De politie kwam de twee op het spoor bij de McDonald's aan de Eindhovenseweg Zuid. Ze trokken de aandacht omdat ze plotseling omdraaiden toen ze de politieauto zagen en met piepende banden ervandoor gingen.

Crash

De twee reden op sommige plekken meer dan 130 kilometer per uur. In een bocht aan de Huizingalaan ging het mis: de bestuurder verloor de controle over de auto en crashte. De jongeren vluchtten te voet de bosjes in. Agenten gingen achter ze aan en het tweetal werd gepakt. De bestuurder bleek pas veertien jaar te zijn, de bijrijder dertien.

Gestolen auto

Bij verder onderzoek bleek de auto eerder gestolen te zijn in Eindhoven. Ook werden een mes en inbrekersspullen in de wagen gevonden.

De twee gaan met een lange lijst aan verdenkingen naar huis: gevaarlijk rijgedrag, mogelijke autodiefstal, en het niet tonen van een identiteitsbewijs. Maar ook het feit dat de twee inbrekersspullen zij zich hadden, gaat een staartje krijgen.

"Het Openbaar Ministerie moet goed nadenken over hoe we deze jongeren in de toekomst op het rechte pad houden," schrijven agenten op social media over de bizarre achtervolging. Ook de ouders van de twee zijn op de hoogte gebracht van de achtervolging.