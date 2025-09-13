Albert West leeft voort in Rosmalen: vrouw en dochter onthullen plein

Rosmalen heeft een blijvende herinnering aan zanger Albert West. Vrijdag onthulden zijn vrouw Joke en dochter Josine het Albert Westplein. Een wens die tien jaar na zijn overlijden eindelijk in vervulling gaat. "Het is fantastisch. Een eigen plein hebben is wel iets bijzonders", zegt zijn dochter Josephine Westelaken trots.

Bij partycentrum De Kentering, waar zanger Albert West vaak optrad, staan familie, vrienden en fans rondom het plein dat nu zijn naam draagt. Samen met haar dochter en burgemeester Jack Mikkers trekt Joke Westelaken vrijdagmiddag het doek van het straatnaambord en onthult het Albert Westplein. "Het is een heel speciaal moment voor ons", zegt zijn vrouw Joke. "Albert zou het geweldig hebben gevonden dat zijn naam zo zichtbaar blijft in Rosmalen. Ik weet dat hij vanaf boven heel trots op dit plein neerkijkt." Zijn dochter Josephine krijgt tranen in haar ogen na de onthulling van het straatnaambordje. "Als ik over mijn vader begin te praten, schiet ik altijd vol. Het voelt dan gewoon alsof hij even bij ons is." Het plein voor partycentrum De Kentering is niet zomaar gekozen. "Hier is zijn carrière begonnen. Hij trad hier op met zijn eerste single in 1967", vertelt Joke. Josephine vult aan: "Hij heeft uiteindelijk Rosmalen op de kaart van de showbizz gezet."

“Albert blijft leven in Rosmalen."

In 2022 werd al een kunstwerk van Albert West bij De Kentering opgehangen, een eerbetoon dat sindsdien het plein siert. Het kunstwerk werd onthuld op 2 september, de dag dat Albert 73 jaar zou zijn geworden. "Fans hingen toen als ludieke actie een bordje op met het Albert Westplein, maar dat mag je niet zomaar neerhangen", vertelt zijn vrouw, met wie Albert ruim veertig jaar was getrouwd. De fans besloten daarom om bij de gemeente Den Bosch de officiële straatnaam aan te vragen. "Zodat zijn herinnering echt blijft leven in Rosmalen."

Het kunstwerk bij De Kentering hangt er sinds 2022 (foto: Satisfaction Rosmalen).

Omdat iemand pas wordt vernoemd naar een straat tien jaar na het overlijden, moesten fans, familie en vrienden jaren wachten op dit moment. "Op een plein worden natuurlijk vaak evenementen georganiseerd en komen mensen bij elkaar. We zouden het heel leuk vinden als dat ook gebeurt op het Albert Westplein." Na de onthulling draaide in De Kentering een korte film met beelden van Albert West: van optredens tot bijzondere momenten uit zijn carrière. Zijn hits, zoals Ginny Come Lately en Tell Laura I Love Her, kwamen voorbij. Fans en familie genoten zichtbaar, zongen mee of haalden herinneringen op. "Hij heeft veel betekend voor Rosmalen, maar een artiest is niks zonder zijn fans", zegt zijn dochter. "Zonder hen was dit plein er nooit gekomen." In 2012 kreeg West een ruggenmerginfarct waarna hij kampte met verlammingsverschijnselen. In juni 2015 overleed de zanger aan de gevolgen van een ernstig fietsongeluk in Maren-Kessel. De uitvaart van Albert West was groots. In een volle Sint Jan in Den Bosch. Daarna maakte de rouwwagen met de kist een ronde om de Parade, begeleid door een erehaag van publiek en de bekendste liedjes van West schalden uit de speakers. Veel fans waren bij het afscheid van Albert West in 2015: