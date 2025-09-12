Van Gerwen in dal en explosieve groei jeugdzorg: dit gebeurde er vandaag

Van een stijging in de jeugdzorg tot ontsnapte agenten. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Michael van Gerwen verkeert in zwaar weer na zijn scheiding en zoekt afleiding op feesten en vakanties. Met het belangrijke dartsnajaar voor de deur is het de vraag hoe hij zal presteren. Zijn vriend Vincent van der Voort ziet dat Van Gerwen minder energie heeft en harder moet werken om terug te komen aan de top. De drievoudig wereldkampioen won dit jaar slechts één toernooi. Lees hier het hele verhaal:

Het aantal jeugdzorgaanbieders in Brabant is explosief gestegen, van 237 naar 1092, sinds gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdzorg. Dit maakt het lastig om kwaliteit te waarborgen en toezicht te houden. Twee regio's willen nu terug naar minder aanbieders om de zorg te verbeteren. Check het hier:

Agenten die twee jaar geleden een ontsnapte tbs'er neerschoten bij Hulten hebben doodsangsten uitgestaan. De verdachte richtte een luchtdrukwapen op hen maar schoot niet. Er werden dertig schoten gelost en de verdachte werd geraakt in been en heup. Hier lees je het hele verhaal:

Een middeleeuws hagelkruis in Aarle-Rixtel dat akkers moet beschermen tegen noodweer is hersteld na vandalisme. Het unieke rijksmonument raakte in augustus zwaar beschadigd maar is nu weer in originele staat teruggebracht. Lees hier meer: