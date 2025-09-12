Wielrenster Fem van Empel na mentale klachten weer terug op het zadel

Wielrenster Fem van Empel uit Den Dungen keert na een pauze van een halfjaar terug in koers. De 23-jarige renster van Visma-Lease a Bike rijdt zondag één wedstrijd op de weg, waarna het vizier volledig op het veldrijden (op onverhard parcours, red.) zal gaan. De combinatie van fietsen op de weg en in het veld is verleden tijd. Van Empel stopte tijdelijk met fietsen vanwege mentale klachten.

"Ik ga doen waar ik het meest van hou", zegt Van Empel in een persbericht over haar grote liefde: de cross. "Mijn motivatie en plezier in het wegwielrennen zijn minder sterk dan voor het veldrijden. Toen ik het besluit nam, voelde het meteen goed." In februari werd Van Empel voor de derde keer op rij wereldkampioen op de crossfiets. Enkele weken later laste ze, na twee voorjaarswedstrijden op de weg, een pauze in met oog op haar geestelijk welzijn en reed ze zes maanden geen wedstrijd. Uitgeput

Van Empel was mentaal uitgeput en voelde zich meer wielrenner dan mens: "Ik wist niet meer wie ik buiten het wielrennen was."