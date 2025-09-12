Wielrenster Fem van Empel na mentale klachten weer terug op het zadel
"Ik ga doen waar ik het meest van hou", zegt Van Empel in een persbericht over haar grote liefde: de cross. "Mijn motivatie en plezier in het wegwielrennen zijn minder sterk dan voor het veldrijden. Toen ik het besluit nam, voelde het meteen goed."
In februari werd Van Empel voor de derde keer op rij wereldkampioen op de crossfiets. Enkele weken later laste ze, na twee voorjaarswedstrijden op de weg, een pauze in met oog op haar geestelijk welzijn en reed ze zes maanden geen wedstrijd.
Uitgeput
Van Empel was mentaal uitgeput en voelde zich meer wielrenner dan mens: "Ik wist niet meer wie ik buiten het wielrennen was."
Maar tijdens haar afwezigheid van de wielrensport bleef van Empel niet stilzitten. Zo eindigde ze in mei nog als snelste vrouw op de vijf kilometer hardlopen tijdens de Vestingloop in Den Bosch. Bij de Hogebergenloop op Texel klom ze zelfs naar de hoogste trede van het erepodium.
Buiten wedstrijdverband en met (mentale) begeleiding vond ze, juist op de fiets, zichzelf en het plezier weer terug. "Ik heb geleerd om mezelf meer te waarderen als persoon, los van resultaten. Uiteindelijk heb ik vooral mezelf weer teruggevonden en daar ben ik heel blij mee", zegt Van Empel.
Steun
Het multitalent uit Den Dungen staat sinds het seizoen 2023 onder contract bij de Nederlandse Visma-ploeg, dat hoopte haar ook verder te kunnen ontwikkelen in het wegwielrennen.
De ploeg steunt haar keuze om zich volledig op het veldrijden te richten. "Dat waardeer ik enorm", zegt Van Empel, die tijdens haar periode van rust de steun voelde. "De ploeg gaf me de rust en vrijheid om mijn eigen koers te bepalen met de boodschap: doe wat je het meeste plezier brengt. Dat waardeer ik enorm."
Zondag rijdt ze de Grand Prix de Fourmies, een Franse wegwedstrijd, in voorbereiding op het crossseizoen.