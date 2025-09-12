Scooterrijder zwaargewond naar ziekenhuis na aanrijding

Een scooterrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een kruising van de Sigmondstraat en de Hooftlanden in Werkendam. De bestuurder van de brommer werd door een auto geraakt. Veel buurtbewoners kwamen op het ongeluk af en keken vanachter de politielinten toe.

De ambulance was snel op de plek van het ongeluk en bracht het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis. Onderweg werd er nog kort gestopt om extra medische materialen op te halen voordat de rit met werd voortgezet.

In de auto zaten een vrouw en haar kindje. Zij kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de schrik was groot. De vrouw was zichtbaar geëmotioneerd door de aanrijding.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De kruising en omliggende straten zijn volledig afgesloten voor het verkeer. Het onderzoek zal naar verwachting nog enige tijd duren.

Het ongeluk trok veel bekijks van buurtbewoners. Rijen met mensen keken vanaf de gespannen politielinten naar de plek waar het misging.