Bestuurder van busje zwaargewond bij botsing tegen boom

Een bestuurder van een bestelbus is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom in Den Bosch. Het ongeval gebeurde op de Pettelaarseweg.

Rond kwart over twaalf raakte de bestelbus, die vanuit de richting van het centrum kwam, in een bocht van de weg. De bus botste daarna tegen een boom.

De bestuurder van het voertuig is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

Door de klap kwamen enkele ladders, die op het dak lagen van de bestelbus, terecht op de weg.