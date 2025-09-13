Navigatie overslaan
Automobilist overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Vandaag om 07:26 • Aangepast vandaag om 12:58
Een auto en een vrachtwagen zijn zaterdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Bredaseweg in Rijsbergen. De bestuurder van de auto werd gereanimeerd, maar is later overleden.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter. Die landde in de buurt van het ongeval.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
