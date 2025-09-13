Automobilist overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Een auto en een vrachtwagen zijn zaterdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Bredaseweg in Rijsbergen. De bestuurder van de auto werd gereanimeerd, maar is later overleden.

Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter. Die landde in de buurt van het ongeval.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.