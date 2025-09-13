Navigatie overslaan
VIDEO

Man (23) overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Vandaag om 07:26 • Aangepast vandaag om 15:29
nl
Bij het ongeluk zaterdagochtend op de Bredaseweg in Rijsbergen is een 23-jarige man uit de gemeente Zundert overleden. Hij botste met zijn auto frontaal op een vrachtwagen. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.
Profielfoto van Ron VorstermansProfielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door
Ron Vorstermans & Rochelle Moes

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur. Volgens de politie kwam de bestuurder van de auto door 'onbekende oorzaken' op de andere weghelft terecht. Daardoor botste de automobilist frontaal tegen de vrachtwagen.

Er kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter. Die landde in de buurt van het ongeval. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!