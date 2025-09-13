Man (23) overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Bij het ongeluk zaterdagochtend op de Bredaseweg in Rijsbergen is een 23-jarige man uit de gemeente Zundert overleden. Hij botste met zijn auto frontaal op een vrachtwagen. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur. Volgens de politie kwam de bestuurder van de auto door 'onbekende oorzaken' op de andere weghelft terecht. Daardoor botste de automobilist frontaal tegen de vrachtwagen. Er kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter. Die landde in de buurt van het ongeval. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.