Deze rups kan in megasnel tempo plastic eten, Frans vertelt je er meer over

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur.

Heb jij dit ooit gezien Frans?



Een zeedenmycena (foto: Herman van der Donk).

Herman van der Donk stuurde mij een foto van een dennenappel met op die dennenappel een paddenstoel en hij vroeg zich af of ik dit ooit gezien had. Het antwoord is ja, want in mijn omgeving groeien redelijk veel zeedennen. En wat je hier ziet is een zeedennenappel. Als er een paddenstoel op groeit, noemen we het een zeedenmycena. Het hoedje is bleek roodbruin en een beetje kegelvormig. Wat is de naam van deze gele rups?

Een rups van de grote wasmot (foto: Gerda Schoen).

Gerda kwam tijdens het wandelen een rups tegen en vroeg zich af om welke soort het ging. Volgens mij is het de rups van een grote wasmot. De grote wasmot kreeg deze naam pas, toen men ontdekte dat er ook een kleinere wasmot was. Beide wasmotten horen thuis bij de familie van snuitmotten. Een van de verschillen tussen de twee is dat de rups van de grote wasmot geel is en die van de kleine eerst grijs en later wit. Natuurlijk zit er ook verschil in de spanwijdte van beide wasmotten. De kleine wasmot heeft een spanwijdte van maximaal 24 millimeter. De grote wasmot kan tot 41 millimeter worden. Deze motten leven vaak in bijenkasten en eten bijenwas en stuifmeel. Heel bijzonder is dat de rups van de grote wasmot in een hoog tempo plastic kan afbreken. Ze eten polyethyleen, hetzelfde materiaal als bijenwas, maar dan in kunstmatige vorm. Blijkbaar kunnen die grote wasmotten dat goed verwerken.

Een grote wasmot (foto: Frits Bink).

Een kleine wasmot (foto: Frits Bink).

Zit mijn tuin straks vol met wespspinnen?

Ook in de tuin kunnen verrassingen opduiken. Zo vond Henny van de Voort een cocon van een wespspin. Even paniek: zou haar kleine tuin straks vol wespspinnen zitten? Gelukkig niet. Zo’n cocon kan wel honderden eitjes bevatten, maar de jonge spinnetjes verspreiden zich zodra ze uitkomen. Ze doen dat via ‘ballooning’. De cocon wordt meestal al in augustus gesponnen. Allereerst blijven de jonge wespspinnen in en rond het beschermende cocon zitten. In maart van het jaar daarop, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, komen de jonge spinnetjes eruit gekropen. Daarna spinnen ze een draad en laten zich door de wind meevoeren. Grote kans dat er straks dus geen enkele in Henny’s tuin achterblijft.

Een wespspin met een cocon (foto: André van Drunen).

Rubriek mooie foto’s

Na al een paar parende vuurwantsen in deze rubriek gehad te hebben, is het nu de beurt aan parende pyjamaschildwantsen, ook wel pyjamawantsen genoemd. Met hun felrode en zwarte strepen lijken ze wel in gestreepte pakjes rond te lopen. Een knappe verschijning.

Parende pyjamaschildwantsen (foto: Jules Andela).

