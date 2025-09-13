Navigatie overslaan

Auto botst achterop vrachtwagen op Merwedebrug

Vandaag om 11:00 • Aangepast vandaag om 13:12
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
De A27 richting Utrecht was zaterdagochtend dicht na een ernstige botsing op de Merwedebrug. Een auto belandde deels onder de achterkant van een vrachtauto. Het ongeval gebeurde rond tien voor halfelf. Rond halfeen werd de weg vrijgegeven.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen, meldt Rijkswaterstaat. Er zijn nog geen details over de inzittenden van de voertuigen. Wel landde er een traumahelikopter.

Verkeer richting Utrecht werd vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en A2.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
