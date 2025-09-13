Jeffrey Herlings doet goede zaken bij kwalificatieronde GP van China

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zaterdag de kwalificatierace voor de Grote Prijs van China in de MXGP gewonnen. De KTM-rijder uit Oploo hield op het circuit van Shanghai de Sloveen Tim Gajser en de Franse WK-leider Romain Febvre achter zich.

In de kwalificatierace zijn sinds 2023 ook WK-punten te verdienen. Herlings won de afgelopen twee grands prix, maar speelt geen rol in de strijd om de wereldtitel. De vijfvoudig wereldkampioen miste door blessures een groot deel van het seizoen.

Zondag volgen de twee hoofdraces. Gebroken sleutelbeen

De 30-jarige Herlings brak begin juli zijn sleutelbeen tijdens een training in Arnhem. "Ik maakte een bochtje en viel eigenlijk gewoon om. Heel onschuldig op mijn zijkant, maar door de druk brak mijn sleutelbeen. Dat voelde ik meteen", zei hij destijds.