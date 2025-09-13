Honderden meters wachtrij voor rockconcert, fans zijn er uren van tevoren

Wie zaterdag door het centrum van Tilburg liep, keek misschien even vreemd op. Verspreid door het centrum stond een wachtrij van honderden meters lang met duizenden metalfans. Die zijn van over de hele wereld naar Tilburg toegekomen om de Nederlandse rockartiest Ayreon te bewonderen. En omdat ze allemaal een goed plekje wilden hebben, zorgde dat uren van tevoren al voor wachtrij van honderden meters richting poppodium 013.

Een van die fans die uren van tevoren al in de rij stond, is onze eigen verslaggever Jos Verkuijlen. "De sfeer is goed, de rij is supergezellig en iedereen heeft er keiveel zin in", zegt hij enthousiast. Jos is fan van het eerste uur. "Ik was er donderdag ook. Deze show is echt fantastisch. Een rockopera, met prachtige verhaallijnen." Ayreon is de naam van het muzikale soloproject van Arjen Lucassen uit Oudenbosch. Vanwege het dertigjarig bestaan van zijn act treedt hij dit weekend vijf keer op in 013. Dat doet hij samen met een heleboel gastmuzikanten. En al die concerten zijn stijf uitverkocht.

Jos is een van de weinige fans die niet uren in het vliegtuig hoeft te zitten om de show te zien. Want meer dan de helft van de bezoekers komt uit het buitenland. Onder wie zelfs 44 Australiërs, zoals Matthew, die we eerder deze week spraken.

Dat Ayreon populair is, is dus wel duidelijk. Maar dat er uren van tevoren al een rij staat van de Korte Heuvel, over de Heuvelring naar 013, komt niet vaak voor. "Dat komt waarschijnlijk omdat hij geen voorprogramma heeft. Dus mensen willen allemaal binnen zijn, zodra de deuren opengaan", legt Jos uit. Hij onderbreekt ons gesprek even, want een van de zangers komt langs voor een selfie. "Damian Wilson doet dat altijd, dat is wel gaaf, zegt Jos. “Ik was er gister ook en toen heb ik hem ook nog even gesproken." Als de deuren open gaan, trekken de fans een sprintje richting het podium. Om twee uur start het concert. Voor de fans is het puur genieten, maar voor de man achter Ayreon is het allesbehalve vanzelfsprekend. Arjen Lucassen staat erom bekend dat hij enorme plankenkoorts heeft. Dat hij ondanks die paniekaanvallen dit jubileum viert met vijf uitverkochte shows, maakt de beleving voor zowel hem als zijn fans des te bijzonderder.

Jos (tweede van links) met zijn vrienden met zanger Damian Wilson in het midden (foto: Jos Verkuijlen).